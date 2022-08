Diablos Rojos, con la mira en el título

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de la bronca que los Diablos Rojos tuvieron con Oaxaca, la cual le costó no contar con varios peloteros para el inicio del ‘playoff’ ante El Águila de Veracruz, el manager de los ‘pingos’, Juan Gabriel Castro, confía que no se repita. ‘Son cosas que suceden en el beisbol, pero no nos gusta que pasen, se habló en el ‘club house’ y no debe pasar otra vez’, advierte.

Castro asegura que nunca van a incitar a la violencia de ninguna forma, pero exigen respeto. ‘Empieza otra etapa, más importante aún, y la vamos a enfrentar con todas nuestras armas, jugando beisbol’. Con el liderato de la Zona Sur en su poder, los ‘pingos’ reciben hoy y mañana a la novena jarocha, en una serie a ganar 4 de 7 posibles, en la que todo inicia de nuevo.

‘Sabemos que una temporada siempre va a tener altibajos, pero lo más importante ha sido la manera en que los muchachos no ‘bajaron la guardia’, estuvimos en último lugar, pero aquí estamos, jugamos con la misma mentalidad de ganar y dimos el primer paso de calificar en primer lugar’, presume el estratega.

En el ‘dugout’ rival aparece Emmanuel Valdez. ‘Estoy contento de jugar los ‘playoffs’ en mi primera experiencia como manager. Tenemos fresco cómo juega Diablos, es un equipo complicado, con peloteros de experiencia y es información muy valiosa para enfrentar esta serie’.

El duelo monticular a partir de las 19:00 horas será entre Henry Sosa (Diablos) y David Reyes (Veracruz).