Detienen a presunto criminal implicado en el asesinato de un líder limonero en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el jueves la detención del presunto cabecilla de una organización criminal que estaría implicado en el homicidio de un líder de los productores de limón del occidente del país asesinado en octubre tras denunciar las redes de extorsión que operan en el violento estado de Michoacán.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó en la conferencia presidencial matutina que en un allanamiento a una vivienda en Michoacán fue apresado un hombre señalado como responsable de extorsionar a limoneros y otros productores y de diversos homicidios, entre ellos el del dirigente agrícola Bernardo Bravo.

Una funcionaria estatal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizada a hacer declaraciones, dijo a The Associated Press que el detenido es César Alejandro Sepúlveda Arellano, quien ha sido identificado como el cabecilla del grupo Los Blancos de Troya que opera en Michoacán y que está vinculado con la organización de Los Viagras, aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

García Harfuch indicó que el detenido tenía 11 órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión y homicidio, entre ellos por el caso de Bravo, y es señalado de atacar con explosivos a las autoridades. El alto funcionario precisó que también fue apresada una mujer vinculada con el detenido.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró como un “golpe contundente contra la extorsión” la operación y dijo en conferencia de prensa que Sepúlveda Arellano, de 44 años, fue apresado el jueves tras labores de inteligencia y la captura en la localidad de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, de otros tres miembros del grupo identificados como Sandra García, de 23 años; Esteban Molina Ledezma, alias “El Pánico”, de 29 años, y Eder Luviano Cárdenas, alias “El Greñas”, de 18 años.

Sepúlveda Arellano y dos de sus colaboradores fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México y García permanece detenida en Michoacán.

En octubre fue apresado en el municipio de Apatzingán de Michoacán Rigoberto “N”, alias “El Plátano”, quien también fue relacionado con la muerte del líder limonero.

Bravo fue asesinado a tiros el 19 de octubre en una carretera de Apatzingán y su cuerpo fue localizado un día después por el ejército. Pocos días después también fue asesinado en Michoacán el popular político Carlos Alberto Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan.

Manzo, de 40 años, fue tiroteado ante decenas de personas que se concentraron en el centro histórico de Uruapan en medio de los tradicionales festejos por el Día de los Muertos. El agresor del alcalde, un joven de 17 años, fue asesinado a tiros por uno de los funcionarios de seguridad del político poco después del ataque. Por el caso han sido detenidas 13 personas, entre ellas siete de sus escoltas.

Los homicidios de Manzo y Bravo generaron conmoción y protestas en Michoacán y otras ciudades del país.