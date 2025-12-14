Detienen a persona relacionada a tiroteo mortal en Universidad Brown

El ataque dejó dos muertos y nueve heridos durante exámenes finales; autoridades descartan más sospechosos y refuerzan seguridad en Providence

Un policía pasa entre prendas de ropa en una acera cerca de la entrada de la Universidad de Brown, el sábado 13 de diciembre de 2025 en Providence, Rhode Island durante la investigación de un tiroteo. (AP Foto/Steven Senne)

PROVIDENCE, Rhode Island.- La policía en Rhode Island tiene a una persona de interés bajo custodia después del tiroteo que dejó dos muertos y nueve heridos en la Universidad de Brown en Rhode Island, mientras líderes y residentes locales expresaban su conmoción por el hecho.

El coronel Oscar Perez, jefe de la policía de Providence, confirmó en conferencia de prensa que la persona detenida tenía unos 30 años y que las autoridades no están buscando actualmente a nadie más. Se negó a decir dónde fue arrestada la persona y si estaba vinculada a la universidad.

El tiroteo estalló el sábado por la tarde en el edificio de ingeniería de la universidad en Providence, Rhode Island, durante los exámenes finales. Cientos de policías habían peinado el campus así como los vecindarios cercanos, y revisaban videos en la búsqueda de un tirador que abrió fuego en un aula.

Armado con una pistola, el tirador disparó más de 40 rondas de 9 mm, según un funcionario policial. Hasta la mañana del domingo, las autoridades no habían recuperado un arma, pero sí recuperaron dos cargadores de 30 balas, indicó el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir públicamente la investigación.

Los líderes de Providence advirtieron que los residentes notarán una mayor presencia policial el domingo. Muchos negocios locales anunciaron que permanecerían cerrados y expresaron conmoción y dolor mientras la comunidad continuaba procesando la noticia del tiroteo.

“Todos están abrumados y tenemos mucho por delante en nuestra recuperación”, declaró la presidenta de la universidad Christina Paxson en la conferencia de prensa. “Nuestra comunidad es fuerte y lo superaremos, pero es devastador”.

El video de vigilancia publicado por la policía muestra al sospechoso, vestido de negro, caminando tranquilamente lejos de la escena.

Anteriormente, Paxson dijo que le informaron que 10 personas baleadas eran estudiantes. Otra persona resultó herida por fragmentos del tiroteo, pero no estaba claro si era un estudiante, dijo.

La búsqueda del tirador paralizó el campus, los vecindarios cercanos llenos de elegantes casas de ladrillo y el centro de la ciudad en la capital de Rhode Island hasta que se levantó la orden de refugiarse temprano el domingo. Las calles, que normalmente están llenas de actividad los fines de semana, estaban inquietantemente silenciosas. Agentes con equipo táctico sacaron a los estudiantes de algunos edificios del campus y los llevaron a un centro deportivo para que esperasen allí. Otros llegaron al refugio en autobuses sin abrigos ni pertenencias.

Alcalde aconseja quedarse en casa

Los investigadores no estaban seguros de inmediato de cómo el tirador ingresó al aula en el primer piso. Las puertas exteriores del edificio estaban desbloqueadas, pero las salas utilizadas para los exámenes finales requerían acceso con tarjeta, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley.

Smiley se mostró emocional al discutir los esfuerzos de la ciudad para prepararse para un tiroteo masivo.

“Todos, intelectualmente, sabíamos que podría suceder en cualquier lugar, incluso aquí, pero eso no es lo mismo que cuando realmente sucede, y por eso este es un momento increíblemente perturbador y emocional para Providence, para Brown, para todos nosotros”, indicó. “No es algo para lo que deberíamos tener que entrenar, pero lo hemos hecho”.

Nueve personas con heridas de bala fueron llevadas al Hospital de Rhode Island, donde una estaba en estado crítico. Seis requirieron cuidados intensivos pero no estaban empeorando y dos estaban estables, dijo la portavoz del hospital, Kelly Brennan.

Se estaban realizando exámenes durante el tiroteo

Se estaban celebrando los exámenes de diseño de ingeniería cuando ocurrió el tiroteo en el edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Física. El edificio incluye más de 100 laboratorios, docenas de aulas y oficinas, según el sitio web de la universidad.

Emma Ferraro, estudiante de ingeniería química, estaba en el vestíbulo del edificio trabajando en un proyecto final cuando oyó fuertes estallidos provenientes del lado este. Al darse cuenta de que eran disparos, corrió hacia la puerta y se dirigió a un edificio cercano donde se refugió durante varias horas.

Exconcursante de “Survivor” acababa de salir del edificio

Eva Erickson, candidata a doctorado y que fue subcampeona a principios de este año en el concurso de CBS “Survivor”, relató que salió de su laboratorio en el edificio de ingeniería 15 minutos antes de que sonaran los disparos.

La estudiante de ingeniería y ciencias térmicas compartió momentos sinceros en “Survivor” como la primera concursante abiertamente autista del programa. Estaba confinada en el gimnasio del campus después del tiroteo y compartió en las redes sociales que el único otro miembro de su laboratorio que estaba presente fue evacuado de manera segura.

Alex Bruce, estudiante de último año de bioquímica en Brown, estaba trabajando en un proyecto de investigación final en su residencia, justo al otro lado de la calle del edificio, cuando oyó sirenas afuera.

“Estoy aquí temblando”, señaló mirando por la ventana mientras agentes armados rodeaban su residencia.

Estudiantes se escondieron debajo de escritorios

Estudiantes en un laboratorio cercano apagaron las luces y se escondieron debajo de los escritorios después de recibir una alerta sobre el tiroteo, contó Chiangheng Chien, estudiante de doctorado en ingeniería que estaba a una cuadra de la escena.

Mari Camara, de 20 años, una estudiante de tercer año de la ciudad de Nueva York, estaba saliendo de la biblioteca y se apresuró a entrar en una taquería para buscar refugio. Pasó más de tres horas allí, enviando mensajes de texto a amigos mientras la policía registraba el campus.

“Todos están igual que yo, sorprendidos y aterrorizados de que algo así haya sucedido”, sostuvo.

Brown, la séptima institución de educación superior más antigua en Estados Unidos, es una de las universidades más prestigiosas del país con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y más de 3.000 estudiantes de posgrado. La matrícula, la vivienda y otras tarifas ascienden a casi 100.000 dólares por año, según la universidad.