‘Destantea’ el cambio de horario

NUEVO LAREDO, TAM.- El cambio de horario de verano en inicia el 8 de marzo trae descontrol y adelantos, pero ningún beneficio a los bolsillos de los consumidores del servicio de energía eléctrica.

Mediante un sondeo realizado por Líder Informativo algunos ciudadanos comentaron que este cambio de horario solo les causará descontrol os primeros días.

La señora Alberta Sánchez Peña comentó que esta disposición destantea los primeros días, pero ya después el cuerpo se acostumbra.

“El cambio de hora, lo destantea a uno, pero solo los primeros días, pero luego uno se impone después, sin embargo, los beneficios de este cambio de horario no los vemos, pues el recibo de la Comisión Federal de Electricidad llega igual, a mí me molesta que cambien el horario, porqué no hacen otras cosas para ayudar al planeta “, manifestó.

Este cambio también afecta a algunos ciudadanos quienes se confunden a la hora de iniciar sus actividades.

Génesis Tovar expresó que no le afecta el nuevo horario, pues asegura que es más benéfico porque aprovecha el día. Personalmente me beneficia, porque aprovecho más el día y al mismo tiempo ayudo al ahorro de la energía utilizando más la luz natural, la verdad no me afecta el cambio de horario, cómo se hace cada año, yo ya me acostumbre”, recalcó.

Genoveva Márquez, aseguró que el cambio de horario descontrola al cuerpo, pues aunque se cambie el reloj, el organismo ya está acostumbrado a una hora determinada.

“Este cambio de horario más que afectar, molesta, ya que el organismo está acostumbrado a dormir y levantarse a cierto horario, pero sólo son afecta en absoluto, sólo me destantea los primeros días”, puntualizó.

José Clotilde Mejía afirmó que de nada sirve el horario de verano, no hay ningún ahorro de luz, ya que al contrario se gasta más, pues con el intenso calor de la región se tienen que mantener encendidos los aires acondicionados.

“Siento que con el horario de verano, el día rinde un poquito más, porque el Sol se mete más tarde, entonces en cuanto tiempo sí creo que se aprovecha más, pero tengo entendido que el cambio se hace para ahorrar energía eléctrica y pues no sé si en esta ciudad funcione ese cambio porque el clima es tan caliente, que no tienes los focos prendidos, pero los aires acondicionados sí se mantienen prendidos todo el día, no creo que haya un ahorro al contrario gasta uno más”, apuntó.

El Horario de Verano existe en México desde el 1º de abril de 1996 y desde entonces no es aceptado por la mayoría de los ciudadanos, ya que aseguran que no les deja ningún beneficio.