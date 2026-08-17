Destaca Américo obras y resultados de la gira de presidenta Sheinbaum por Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de tres días de gira por las diversas regiones de Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó constancia de que se están consolidando proyectos y la transformación avanza con grandes obras y programas de un gobierno humanista que vela por el bienestar de las y los tamaulipecos en materia de vivienda, agua, apoyo a los jóvenes y salud, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante el programa número 30 de “Diálogos con Américo”.

“Por ello, todo nuestro reconocimiento, esfuerzo, solidaridad y apoyo hacia nuestra presidenta, que lucha día a día porque mantengamos esta gran nación vigente en el concierto nacional”, expresó el gobernador en la edición especial de su programa, en esta ocasión en vivo desde la Expo Tampico.

Al referirse a las actividades que realizó la presidenta en los municipios de Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Madero, el mandatario tamaulipeco destacó que no es habitual que Claudia Sheinbaum dedique todo un fin de semana de una gira a un solo estado, como ocurrió durante esta ocasión en Tamaulipas, durante su novena estancia en el estado.

Durante la visita a los desarrollos habitacionales Puerta Grande, en Reynosa, y Las Alamedas, en Matamoros, expuso, se constató que Tamaulipas es uno de los estados con mayores resultados del programa Vivienda para el Bienestar, pasando de una meta inicial de 60 mil casas nuevas a 84 mil y un avance del 60 por ciento en los 29 municipios en donde se desarrolla esta iniciativa que impulsa nuestra presidenta.

“Vamos a paso firme y avanzando”, aseguró. También destacó que la presidenta dejó constancia de que este programa no solo representa nueva infraestructura, sino también beneficia a derechohabientes que padecían con los llamados créditos impagables y apoya con la liberación de las escrituras de su vivienda para que tengan seguridad patrimonial de sus viviendas.

Mencionó que durante su recorrido por el norte del Estado, la presidenta verificó el avance del programa de tecnificación de los distritos de riego 025 y 026 y el mejoramiento de las carreteras, ya que pudo apreciar los trabajos que se realizan y la maquinaria que labora en la reparación de diferentes tramos del trayecto entre Matamoros y Ciudad Victoria.

Respecto al recorrido de la presidenta en el municipio de Villa de Casas, indicó que visitó la construcción de la planta potabilizadora, una obra que se realiza con recursos del gobierno del estado, complementaria de la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a esta capital.

Aseguró que el acueducto de 54.7 kilómetros, en el que se ejerce una inversión de 2,600 millones de pesos, permitirá garantizar el abasto del vital líquido a la capital del estado durante los próximos 30 años, lo que, dijo, representa una gran satisfacción personal, luego de que fue su padre, el gobernador Américo Villarreal Guerra, quien construyó la primera línea del acueducto.

Durante la emisión dominical del programa “Diálogos con Américo”, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Américo Villarreal mencionó que el encuentro que sostuvo la presidenta con las y los jóvenes tamaulipecos en el Tecnológico de Victoria fue una reunión en la que constató que la juventud cuenta con mejores oportunidades para su desarrollo, gracias a los beneficios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El gobernador mencionó de manera especial el momento histórico que representó durante la gira de la presidenta la inauguración de dos nuevas unidades hospitalarias que a partir de este fin de semana están al servicio de las y los tamaulipecos e incluso para ciudadanos de estados como Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo.

Reiteró que la inauguración del Hospital Regional del ISSSTE en Tampico y del Hospital General en Ciudad Madero, dos nuevas unidades de primer nivel, representan el compromiso de la presidenta por fortalecer el Sistema Nacional de Salud y para recuperar el acceso a la salud pública, pues en tan solo 24 meses de su gobierno se han inaugurado 32 hospitales y se atiende a un mayor número de personas.

“Yo lo he comentado y lo vuelvo a reiterar; yo, en la experiencia de ser médico, de haberme desarrollado en el sector, nunca habíamos tenido un presidente de la República o una presidenta que tuviera tanta atención en buscar brindar a los mexicanos un buen sistema de salud. Es algo que tiene ella permanentemente en su escritorio en Palacio Nacional y trabaja día con día en buscar las opciones y oportunidades para mejorar este sistema de salud pública en nuestro país”, aseguró.

Antes de finalizar el programa, el gobernador recibió un reconocimiento por parte de la producción por la edición número 30 de “Diálogos con Américo”.

“Lo aprecio mucho. Muchas gracias por todo su trabajo, empeño y dedicación que hace posible este importante medio de comunicación de un sistema público, en donde buscamos siempre privilegiar la verdad, que nuestra población esté debidamente informada y privilegiando siempre el hecho de la verdad, la confianza y la certeza de lo que estamos escuchando”, finalizó.