Despierta ofensiva y Tecos supera 12-8 a Monclova para igualar la serie a dos

Nuevo Laredo, Tam.- Exhibición de poder, con sendos cuadrangulares de Johan Camargo y Aledmys Díaz que fueron parte de los 16 imparables conectados en la jornada, le dio a Tecos de los Dos Laredos una valiosa victoria de 12 carreras por 8 sobre Acereros de Monclova en el Parque La Junta. Este resultado le sirve a los emplumados para igualar la serie y alargarla al menos al Juego 6 a disputarse el sábado en tierras monclovenses.

Johan Camargo, con cuatro empujadas, cuadrangular y jornada 5-2, fue el protagonista de la película vivida hoy en el nido mexicano; sin embargo, Aledmys Díaz (de 3-1, HR, 3CP, 2CA), Harold Ramírez (de 5-4, 1CP, 3CA) y Matthew McDermott (de 5-3, 2CP, 2CA) no se quedaron atrás en el ataque de los de la frontera.

La serpentina abridora tuvo que ver con el resultado de hoy. Nathan Antone (1-0) consiguió su sexto triunfo en 12 juegos de postemporada con los Binacionales desde el 2022 al trabajar este miércoles 5.0 entradas, de seis hits, dos carreras limpias y seis ponches. Por la visita, Christian Young (0-1) fue el derrotado con apenas 0.2 innings en el cerrito, de tres imparables, cuatro rayitas limpias, dos pasaportes y par de abanicados.

Pasaporte a Danry Vásquez con casa llena, y doble de Johan Camargo que vació las bases, ponían el 4-0 parcial para los Dos Laredos (2-2) en el primer inning, anotando tanto Harold Ramírez, Matthew McDermott, Aledmys Díaz y el propio Vásquez.

Monclova (2-2) apareció en la pizarra en el amanecer del segundo rollo con imparable de Aldrem Corredor al sector derecho, mandando al plato a Kennys Vargas para recortar distancia a 4-1.

Vuelacercas solitario de Johan Camargo al jardín izquierdo y doblete al derecho de parte de Matthew McDermott para producir a Francisco Córdoba, ponían 6-1 el score en la conclusión de la tercera tanda frente al relevo zurdo de Estalin Ortiz.

Para la quinta tanda la visita ponía su segunda carrera en el casillero con hit de Jecksson Flores al izquierdo, llevando a la tierra prometida a Aldrem Corredor que previamente iniciaba la tanda con doble de terreno por el bosque de en medio.

Los de casa reaccionaron rápido en esa entrada con doble productor de Matthew McDermott al sector central frente al también zurdo Jorge Rodríguez, produciendo a Harold Ramírez. Error de Magneuris Sierra al tratar de devolver la pelota al cuadro tras ese batazo, movía a McDermott hasta la registradora para colocar 8-2 el registro.

Frente al primer relevista Connor Sadzeck, la ‘Furia Azul’ atacó en el sexto acto con tres carreras, producto de elevado de Aldrem Corredor al bosque izquierdo y cuadrangular de dos anotaciones de parte de Juan Mora.

Otro rally mayúsculo para Tecos apareció en el inning de la suerte con sencillo productor de Harold Ramírez en los spikes de Francisco Córdoba, y tablazo de Aledmys Díaz por el callejón izquierdo con Alí Castillo y Ramírez a bordo para establecer distancia de 12 por 5. Dicho cuadrangular lo permitía el texano Christopher Muller, aunque las primeras tres anotaciones fueron a la estadística del dominicano Luis Reyes.

La última modificación en el marcador para el 12-8 final la materializó la visita frente al zurdo Andrew Vasquez en la octava con sencillo de Jecksson Flores que impulsaba dos rayitas y hit de José Peraza para agregar otra, este último con Sam Bordner en el cerrito.

Michael Gomez (1.0IP, 2H, 1BB) y el zurdo Nick Ramirez (1.0IP, 1K) también lanzaron por los de casa. Riley Gilliam (1.0IP, 1K) fue el último relevo de los monclovenses.

El juego 5 de esta llave de primera ronda se disputará este jueves 14 de agosto a partir de las 19:30 horas en el Uni-Trade Stadium. Adrian de Horta (0-1, 32.40) y Wilmer Ríos (1-0, 4.50) reeditarán el primer duelo de abridores de la serie que se podrá observar a través de Béisbol Latino, Canal Fox, Latin American Sports y LMB.tv.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E MVA 0 1 0 0 1 3 0 3 0 8 14 3 TECOS 4 0 2 0 2 0 4 0 x 12 16 1

PG: Nathan Antone (1-0, 3.60)

PP: Christian Young (0-1, 54.00

SV: No hubo

HR: Juan Mora 1 (MVA); Johan Camargo 1, Aledmys Díaz 1 (T2L)