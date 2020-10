Despiden al eterno James Bond

Daniel Craig

Statement from Daniel Craig “It is with such sadness that I heard of the passing of one of the true greats of cinema. pic.twitter.com/McUcKuykR4 — James Bond (@007) October 31, 2020

“Es con gran tristeza que me entero de la muerte de uno de los grandes del cine”.

Salma Hayek

Catherine Zeta-Jones

“Adiós amigo mío. Te amo con todo mi corazón Sean Connery. Hasta que nos volvamos a encontrar. Apreciaré cada momento que compartí contigo. Mi amor para Micheline y la familia. Con amor “la niña”.

Elton John

“Una verdadera leyenda de la pantalla. #SeanConnery #QDEP”

Elizabeth Hurley

RIP the glorious Sean Connery pic.twitter.com/pzQ20gtFz9 — Elizabeth Hurley (@ElizabethHurley) October 31, 2020

“QEPD el glorioso Sean Connery”.

Cary Elwes

RIP Sean Connery… the only Bond. From Scotland with Love and a broken heart 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💔 https://t.co/jfMVXp0o8u — Cary Elwes (@Cary_Elwes) October 31, 2020

“QDEP Sean Connery… el único Bond. Desde Escocia con amor y el corazón roto”.

Arnold Schwarzenegger

Sean Connery was a legend, one of the greatest actors of all time. He provided endless entertainment for all of us & inspiration for me. I’m not just saying that because he was a bodybuilder who placed in the Mr. Universe contest! He was an icon. My thoughts are with his family. — Arnold (@Schwarzenegger) October 31, 2020

“Sean Connery fue una leyenda, uno de los mejores actores de todos los tiempos. Nos brindó entretenimiento sin fin a todos y fue una inspiración para mí. ¡No sólo lo digo porque era un fisicoculturista que participó en el concurso Mr. Universe! Era un ícono. Mis pensamientos están con mi familia”.

Roger Moore

How infinitely sad to hear the news Sir Sean Connery has passed away. He and Roger were friends for many decades and Roger always maintained Sean was the best ever James Bond. RIP — Sir Roger Moore (Legacy) (@sirrogermoore) October 31, 2020

“Qué infinitamente triste escuchar la noticia de que Sir Sean Connery ha muerto. Él y Roger fueron amigos por muchas décadas y Roger siempre sostuvo que Sean fue el mejor James Bond. QDEP”

Robert Carlyle

RIP Sir Sean Connery.. a trailblazer, a true legend and a gentleman https://t.co/hkLwouejZI — Robert Carlyle (@robertcarlyle_) October 31, 2020

“QEPD Sir Sean Connery… un pionero, una verdadera leyenda y un caballero”.

Hugh Jackman

I grew up idolizing #SeanConnery. A legend on screen, and off. Rest In Peace. pic.twitter.com/OU9QEy5fTB — Hugh Jackman (@RealHughJackman) October 31, 2020

“Crecí idolatrando a #SeanConnery. Una leyenda dentro y fuera de la pantalla. Descanse en paz”.

Spike Lee

“Diablos, perdimos a otro grande, Sean Connery / el original James Bond-007. Algunos de mis primeros recuerdos con mi difunta madre (Jacqueline Shelton Lee) era llevarme a ver las películas de James Bond. Muchas veces mi mamá me tenía que cubrir los ojos. También le preguntaba ‘mami, ¿por qué el nombre de esa señorita es vagina abundante?’. Me contestaba ‘shhhh, guarda silencio y ve la película’. Ja, ja. Sin ser irrespetuoso con los otros actores que han interpretado al 007, pero para mi Sean es mi tipo. Andaba pateando traseros y quedándose con los títulos, las chicas lindas, los artefactos y los chistes también. Descanse en paz”.

Stephen King

Sean Connery in his first starring role, as a washed-up boxer. He was a fine actor and by most accounts a good guy. pic.twitter.com/q1kmxUrFGC — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2020

“Sean Connery en su primer papel protagónico, como un boxeador acabado. Era un buen actor y, en la mayoría de los casos, un buen tipo”.

Sam Neill

Every day on set with #SeanConnery was an object lesson in how to act on screen. But all that charisma and power- that was utterly unique to Sean . RIP that great man , that great actor . https://t.co/W8MQrFYlJ0 — Sam Neill (@TwoPaddocks) October 31, 2020

“Cada día en el set con #SeanConnery era una lección de cómo actuar en la pantalla. Pero todo ese carisma y poder era enteramente único de Sean. QDEP ese gran hombre, ese gran actor”.

Liam Cunningham

This man was really good to me. They say don’t meet your heroes. He exceeded all expectations. RIP Sean. #seanconnery pic.twitter.com/Ac0QCg7YYj — liam cunningham (@liamcunningham1) October 31, 2020

“Este tipo fue muy bueno conmigo. Dicen que no conozcas a tus héroes. Él excedió todas las expectativas. QEPD Sean. #seanconnery”.

Kevin Smith

He was my Dad’s James Bond, so Dad supported Mr. Connery’s career his entire life, always taking me to see any movie his fave actor was in. I have sweet memories of watching Dad watch his movie idol. So Sean Connery’s passing also feels like I’m losing Dad again. RIP, Dr. Jones. pic.twitter.com/8ElVyac1kV — KevinSmith (@ThatKevinSmith) October 31, 2020

“Fue el James Bond de mi papá, así que mi papá apoyó al sr. Connery toda su vida, siempre llevándome al cine a ver las películas de su actor favorito. Tengo dulces recuerdos de ver a papá a su ídolo cinematográfico. Así que la muerte de Sean Connery es como perder otra vez a mi papá. QEPD Dr. Jones”.

Antonio Banderas

Mark Hamill

“Simplemente el mejor. #QEPDSeanConnery”.

Michael Bay

“Me enseñó mucho. Sean, la leyenda. A mí y a muchos otros. En la primera indicación de dirección que le di, tenía miedo…’Sean, por favor puedes decir eso de una forma menos encantadora’. Contestó ‘claro, muchacho’. Así fue como me llamó toda la película ‘muchacho’. Era un niño cuando lo dirigí en ‘La Roca’. Sean me enseñaste más de lo que nunca sabrás. Hasta el día de hoy, me tomaste fuertemente bajo tu protección, y estás en todo lo que hago. Descansa en paz, amigo. @seanconnery_official @seanconnerydaily”

John Cusack

RIP Sean Connery – a legendary actor / movie star — John Cusack (@johncusack) October 31, 2020

“QEPD Sean Connery – un legendario actor / estrella de cine”.