Desnuda Paris Hilton su esencia en documental

Hilton expuso aspectos íntimos de su vida de una manera sincera y como nunca antes para el documental This is Paris, de YouTube Originals. [Agencias]

ESTADOS UNIDOS.- Paris Hilton se desnudó públicamente una vez más. Aunque esta vez no fue con un video sexual, sino que expuso aspectos íntimos de su vida de una manera sincera y como nunca antes para el documental This is Paris, de YouTube Originals.

“Cuando se me acercaron para proponerme la producción, me oponía a hacerla, ni siquiera quería ir a las juntas porque no estaba lista para mostrarme tal como soy. Pero algo muy fuerte sucedió en el filme que captó mi esencia.

“Probablemente alrededor del mundo, y con lo que he hecho, la gente tenga la idea de que soy este personaje que he interpretado por tanto tiempo. Pero ahora verán otra parte, pues incluso yo descubrí partes de mí que no conocía”.

This is Paris es un proyecto que dista mucho de los reality shows que ha hecho previamente, como The Simple Life, Paris Hilton’s My New BFF y The World According to Paris.

Para el documental, la socialité, DJ y empresaria fue seguida durante un año por el equipo de la directora Alexandra Dean (Bombshell: The Hedy Lamarr Story), que tuvo acceso a momentos de su vida que la marcaron en su adolescencia y de los que habla públicamente por primera vez.

“Todo lo que había hecho en televisión antes era jugar a ser ese personaje (de rubia que no piensa). Pero con esto quería abrir la cortina, mostrar mi vida real, hablar de cosas que son difíciles, que me aterran y de las que no había dicho nada antes.

“Fue una experiencia increíble, pero que también me daba miedo. La primera vez que vi el documental, pensaba: ‘No puedo creer que dije eso. Ojalá que lo editaran’. Pero ellos tuvieron el control completo del filme. Todo está ahí”.

La directora reconoció que la primera vez que recibió la propuesta de hacer un documental sobre Paris Hilton la rechazó porque no quería retratar a esa figura pública de las portadas de revista y que, en cierta medida, creó el mundo “influencer” actual.

“Acababa de hacer Bombshell, y ese filme es sobre una mujer que siempre ha sido reconocida por sus logros, y quería hacer otro similar que continuara la conversación sobre aquellas mujeres incomprendidas.

“Mi siguiente película tenía que ser importante y debía escogerla muy bien. Después recibí la llamada y me contaron lo que íbamos a retratar en el documental, y mi opinión dio un giro de 180 grados”, compartió Dean.

This is Paris, que estrena en mayo, pretende demostrar lo equivocados que están aquellos que creen que la protagonista es únicamente esa rica, mimada y boba rubia que pretendía ser hace años.

“Pensé que conocía a Paris Hilton, así como muchos del público. Pero recién descubrí que estaba equivocado, que esa no era ella”, sostuvo el productor Aaeon Saidman.