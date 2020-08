Descartan entregar enseres a familias damnificadas

VICTORIA, TAM.-La entrega de enseres y muebles domésticos a familias afectadas por el huracán Hanna está descartada ya que ello no está considerado dentro del FONDEN, adelantó Pedro Granados Ramírez.

“Negativo, desafortunadamente el FONDEN no incluye nada, por lo menos la negativa o el no, es en el fondo FONDEN, en este fideicomiso no hay apoyos para ese tipo”, señaló el Coordinador Estatal de Protección Civil en Tamaulipas.

Pudiera haber algún otro programa social en SEBIEN o en SEDATU, a lo mejor hay algo pero son apoyos para pobreza extrema no tanto para desastres naturales, no sé si aplique y la verdad no creo porque por lo menos en el pasado corto de 3-5 años para acá no se dan, agregó.

“Hace tiempo recuerdo que en SEDESOL había unas cuestiones que les daban en enseres domésticos, pero no era FONDEN eran algunos fondos de SEDESOL, en aquella época y ahora entre SEBIEN y SEDATU, pudieran haber quedado algún fondo de ese tipo, pero la verdad no lo creo”, apuntó.

Comentó que los municipios afectados por la inundación fueron primero declarados como zona de emergencia y se atendido y es lo que prácticamente estamos cerrando con el tema de los insumos que se están repartiendo.

“Ahora ha sido declarada como zona de desastre por lo que se instaló el Comité de Evaluación de Daños, misma que dispone hasta el 26 de agosto para entregar la evaluación de los daños”, indicó.

Dijo que a partir de ahí, habrá de sesionar él Fideicomiso en donde se valorará la información y que deberá de reunir la sumatoria de daños de

todas las áreas verificadas.

“El resultado de toda la sumatoria de todas las acciones que cada subcomité presente, y ya dirán va a haber tanto y la federación y tanto pone el estado pero eso no es ahorita eso es poco a mediano plazo y luego la obra pública, las licitaciones, la construcción, las estimaciones, volumen de obra eso lleva tranquilamente para que ya reconstruyan hasta un año, son más o menos los tiempos”, concluyó.