Descartan ceremonia de abanderamiento

NUEVO LAREDO, TAM.– Este año por cuestiones de la pandemia de Covid-19, no habrá ceremonia de abanderamiento de escuelas, ni organismos este próximo 24 de febrero, Día de la Bandera.

Hugo Molano, jefe de la Oficina Municipal de Reclutamiento, informó que debido a que la enseñan en los hogares de maestros y alumnos, no se recibió ninguna solicitud.

“Normalmente se abanderan escuelas el 24 de febrero, pero por la pandemia están suspendidas las clases, un gran porcentaje de nuestro abanderamiento es con escuelas y ahorita no hay a quien entregarle bandera, por eso es muy probable que este año no habrá abanderamiento porque las escuelas no van a regresar a clases en febrero”, explicó.

Hugo Molano indicó que las instituciones se abanderan a solicitud de los directores de las escuelas, según su uso que señalan en su historial que entregan en la Junta Municipal de Reclutamiento.

“Este año ha sido muy difícil para la Oficina Municipal de Reclutamiento porque no hemos realizado los eventos que debemos. Por ejemplo este mes no hemos tenido la Ceremonia del Abrazo y del abanderamiento no se hicieron y este mes de marzo tenemos la ceremonia con los señores de la Logia, los masones, pero ya no sabemos qué va a pasar”, concluyó.