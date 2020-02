Descarta Nadal buscar revancha en AMT

CIUDAD DE MÉXICO.- La revancha no existe en el diccionario de Rafa Nadal.

El número dos del mundo se refirió a que no tiene una sensación de revancha en esta edición del Abierto Mexicano de Tenis 2020 después de que el año pasado fue eliminado prematuramente por Nick Kyrgios a la postre campeón de 2019 y con quien vivió un ambiente enrarecido por la irreverencia del australiano.

“No creo que ningún sentimiento de revancha te ayude a ganar más partidos sino al contrario, la revancha lo único que hace es no hacerte pensar con claridad y serenidad y al momento de jugar hay que tener la cabeza suficientemente fría y abierta para poder analizar las cosas”, dijo el español en su primera conferencia de prensa en el AMT.

Mañana debutará en la cancha central del Mextenis ante su compatriota Pablo Andújar, 59 del mundo.

“Lo conozco desde hace muchos años, desde que éramos pequeños desde los 13 o 14 años, es un buen amigo, es un primer partido complicado. Llevo tiempo sin competir, pero mi intención es hacerlo bien, he llegado con tiempo, cada día que he entrenado he dado pasos hacia adelante”, respondió.

Valoró cada una de las ediciones en las que ha participado (2005,2013, 2017, 2018, 2019, 2020) pero reconoció que hace dos años no fue su mejor torneo en México tras bajarse de última hora del cuadro por una lesión de la que se resintió tras el Abierto de Australia y renunció al torneo previo a debutar ante su compatriota Feliciano López.

“Tengo buenos recuerdos siempre, en todas tuve experiencias positivas, buenos recuerdos del evento, algunas veces he jugado mejor, otras veces pero, el único mal recuerdo es el de 2018 porque me lesioné un día antes de empezar el torneo, es un mal recuerdo que tengo, el año pasado perdí un partido ajustado que debí ganar, pero es una parte de nuestro deporte también. Siempre que me voy de aquí me voy con buenos recuerdos de la gente y de pasarla bien”, expresó.

Haber llegado con cuatro días de anticipación al torneo le ha dado confianza para debutar. Entrenamientos a doble sesión y sparrings de la talla de Stan Wawrinka y Grigor Dimitrov han sido suficientes para afinar detalles de su juego.

“Es una condición climatológica diferente, con climas bastante extremos sobretodo durante el día. En los años anteriores tuve la oportunidad de pasar unos días en Cozumel, este año no pudo ser así porque estuve en Sudáfrica, no tuve tiempo, estuve en casa escasos 7 días. La aclimatación en el tema del clima toca un poco más de tiempo y a nivel tenístico un poco lo mismo, cada día me siento mejor y espero confirmar las buenas sensaciones de ayer”, explicó.