Descarrilamiento de Tren Interoceánico en el sur de México deja 13 muertos y decenas de heridos

Se salió de las vías el domingo al pasar por una curva cerca del pueblo de Nizanda

AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que 13 personas murieron y otras 98 resultaron heridas cuando un tren se descarriló en una línea ferroviaria que conecta el océano Pacífico con el Golfo de México.

El Tren Interoceánico, que une los estados de Oaxaca y Veracruz, se salió de las vías el domingo al pasar por una curva cerca del pueblo de Nizanda. El accidente detuvo el tránsito de trenes en la línea.

“Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas”, publicó Sheinbaum en X, agregando que otras 98 personas están heridas, cinco de ellas de gravedad.

Añadió que dio instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación viajen al sitio y brinden asistencia personalmente a las familias.

