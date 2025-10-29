Desborda devoción por el Santo patrón de las causas difíciles

Nuevo Laredo, Tam.– Como cada año, la Iglesia de San Judas Tadeo en Nuevo Laredo se convirtió en un punto de encuentro para fieles y visitantes que se acercan a rendir homenaje al “Santo de las causas difíciles”. Cada 28 de octubre la comunidad se une para celebrar en una enorme kermés llena de alegría, fe y tradición, que destaca como una de las festividades religiosas más esperadas en la región.

Como es ya costumbre, desde el día 27 de octubre llegan vendedores con sus puestos, ya sea de juguetes, ropa, figuras religiosas y sin faltar una gran variedad de antojitos mexicanos. En un recorrido por los alrededores de la iglesia se podía apreciar cómo danzantes y familias completas veneraban a San Judas Tadeo, algunos haciendo fila para prender una veladora, niños portando atuendo similar al de San Judas Tadeo, muchos otros paseando y disfrutando de la gastronomía.

Este 28 de octubre, considerado el día oficial de San Judas Tadeo, desde temprano los feligreses llegaron con imágenes, veladoras y flores para presentarlas al Santo en mención.

En señal de agradecimiento y fe, la iglesia se llena de un ambiente devocional, donde las oraciones y cantos marcan el ritmo de la jornada.

La kermés, que se extiende por el resto de la jornada, atrae a familias enteras que encuentran aquí un espacio para convivir, disfrutar de antojitos y participar en juegos tradicionales. Entre la vendimia se pueden encontrar puestos de tacos, elotes, tamales y aguas frescas, entre otros platillos típicos que llenan de aromas y sabores el ambiente festivo.

No puede faltar la música en vivo y las presentaciones artísticas se convierten en el complemento perfecto para esta celebración, que se ha vuelto un símbolo de unidad y esperanza para los habitantes de Nuevo Laredo.

Desde primera hora de este martes 28 de octubre, se realizaron, cada dos horas, misas en la Parroquia de San Judas, mismas que fueron oficiadas por distintos padres de la Diócesis de Nuevo Laredo.

En cada una de las misas la iglesia lucía abarrotada, donde los feligreses escuchaban la palabra de Dios y las alabanzas para San Judas Tadeo en su día.