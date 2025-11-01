Desaparece sacerdote católico en el centro de México

La diócesis del municipio de Cuautitlán informó en un comunicado la desaparición del padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un sacerdote católico fue reportado el viernes como desaparecido en el Estado de México, en el cual operan varios grupos delictivos que lo han convertido en uno de los más violentos del país.

La diócesis del municipio de Cuautitlán, en dicho estado, informó el viernes en un comunicado la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien fue visto por última vez el 27 de octubre en la barriada Ampliación La Piedad del municipio Tultepec, que está a unos 40 kilómetros (24 millas) al norte de Ciudad de México.

Hernández Vilchis, de 43 años, se había hecho cargo recientemente de la parroquia de la Santa Cruz en Tultepec.

Las autoridades del Estado de México emitieron una ficha para su búsqueda.

La desaparición del religioso se da tres semanas después del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue tiroteado cuando se dirigía a oficiar misa en la localidad sureña de Mezcala, en el estado de Guerrero.

Desde hace años la Iglesia católica mexicana ha mantenido una postura crítica frente a la violencia que azota vastas regiones del país, la cual también ha afectado al clero.

Entre enero y septiembre se registraron 1.208 homicidios en el Estado de México, lo que lo convirtió en la quinta entidad más violenta del país. Según las autoridades, en ese estado operan varios grupos delictivos, entre ellos los poderosos Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana.