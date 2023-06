Derrumbe de pasillo elevado deja una veintena de adolescentes heridos en Texas

SURFSIDE BEACH, Texas.- Casi dos docenas de adolescentes de un campamento de verano resultaron lesionados el jueves por el derrumbe de un pasillo elevado en una ciudad costera de Texas, y cinco de ellos fueron trasladados en helicóptero a un hospital.

No se prevé que ninguna de las lesiones ponga en peligro la vida de los afectados, dijeron funcionarios del condado Brazoria. La causa del derrumbe del pasillo en Surfside Beach, una pequeña ciudad que da al Golfo de México, a 97 kilómetros (60 millas) al sur del centro de Houston, se encuentra bajo investigación.

