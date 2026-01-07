Derrota Nottingham Forest a West Ham y complica continuidad de Nuno

Triunfo 2-1 con penalti agónico aleja a Forest del descenso y extiende mala racha de los Hammers

Morgan Gibbs-White (centro), del Nottingham Forest, celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el West Ham United y el Nottingham Forest en Londres, hoy martes 6 de enero de 2026. (John Walton/PA vía AP)

LONDRES.- Nottingham Forest aumentó la presión el martes sobre el exentrenador Nuno Espirito Santo con una victoria por 2-1 en West Ham.

Morgan Gibbs-White ganó y luego convirtió un penalti en el minuto 89 para asegurar una victoria crucial en un enfrentamiento entre dos equipos que luchan por la supervivencia en la Liga Premier.

Forest se alejó siete puntos de West Ham y de la zona de descenso. La derrota extendió la racha sin victorias de West Ham a diez partidos en la liga y probablemente planteará preguntas sobre la posición de Nuno después de menos de cuatro meses en el cargo.

Nuno fue despedido por Forest a principios de esta temporada tras un desacuerdo con el propietario Evangelos Marinakis y fue rápidamente contratado por West Ham para impulsar su intento de permanecer en la máxima categoría de Inglaterra, pero solo ha logrado dos victorias en 16 partidos, perdiendo nueve.

La última derrota se produjo a pesar de que West Ham se adelantó gracias a un gol en propia puerta de Murillo en el minuto 13.

Nicolás Domínguez empató con un cabezazo diez minutos después del inicio de la segunda mitad. Al final, cuando el portero de West Ham, Alphonse Areola, chocó con Gibbs-White, Forest tuvo la oportunidad de asegurar la victoria, tras una revisión del VAR.

Gibbs-White, quien recibió un fuerte golpe en la cara, se preparó y lanzó su penalti al centro de la portería para su sexto gol de la temporada.