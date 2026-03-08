Derrota América 2-1 a Querétaro y corta racha negativa en Liga MX

Patricio Salas marcó el gol decisivo y las Águilas escalaron provisionalmente al séptimo lugar del torneo

QUERÉTARO, México.- Patricio Salas sacó un remate desde el corazón del área para darle al América una victoria de 2-1 sobre Querétaro el sábado, con lo cual cortó una racha de dos derrotas en el torneo Clausura de la Liga MX.

Brian Rodríguez mandó adelante a los azulcremas con una joya de gol. Alejandro Zendejas lo lanzó a campo abierto para que condujera desde mediocampo, se quitará un par de defensas y al arquero Guillermo Allison con un suave disparo a los 21 minutos.

Alí Ávila empató en el inicio del descuento previo al descanso, con un soberbio cabezazo dentro del área a centro de Jhojan Julio.

Salas, quien recibió la oportunidad de ser titular ante las lesiones del chileno Víctor Dávila y Henry Martin, definió la victoria con un zurdazo que puso de nueva cuenta arriba a las Águilas a los 62 minutos.

América puso fin a su crisis que los llevó a perder tres de sus más recientes cuatro partidos para ascender de forma provisional a la 7ma posición con 14 unidades.

Querétaro sufrió su quinta derrota del curso para quedarse en la 17ma posición con apenas seis puntos.

América supo resolver un partido que dominó y en el que Salas corrió con mala fortuna de estrellar un remate en la base del poste antes de que se abriera el marcador.

El arquero Luis Ángel Malagón, seleccionado mexicano, fue sustituido del equipo titular de los azulcremas por el veterano Rodolfo Cota.

América ahora se dispone a hacer un viaje a Estados Unidos para enfrentarse al Philadelphia Union el martes, en el primero de los duelos de su serie de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

CRUZ AZUL AFIANZA SU LIDERATO CON GOLEADA

Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño hicieron los tantos con los que Cruz Azul goleó 3-0 a San Luis, para afianzarse en el liderato del torneo.

El argentino Palavecino celebró su cuarta diana del curso después de concretar una gran jugada de pared con un disparo a su llegada al área a los 16 minutos.

El uruguayo Fernández hizo su segunda diana al recibir un pase filtrado en el área que empujó a las redes a los 67.

Montaño se estrenó como goleador al mandar a las redes un tiro a los 71, luego de haber retomado la actividad hace unos días tras haber sufrido la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda el año pasado.

“La Máquina” hilvanó su novena jornada sin derrota (ocho triunfos y un empate) con su cuarta victoria consecutiva, para llegar a 25 unidades y asegurarse terminar la jornada en la cima de la clasificación al tener cuatro puntos más con relación a los Diablos Rojos del Toluca.

San Luis sufrió su sexto revés para quedarse en la 11ra posición con 10 puntos.

La jornada continuará más tarde con los duelos Atlas vs. Guadalajara en el Clásico Tapatío y el Tigres vs. Monterrey en Clásico Regio; además del Pachuca vs. Puebla.