Denuncian campaña de desinformación y criminalización en caso de jóvenes ejecutados extrajudicialmente por militares en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.— El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció una campaña de desinformación y criminalización hacia las víctimas de ejecución extrajudicial y arbitraria en la masacre de la colonia Manuel Cavazos Lerma, perpetrada por militares la madrugada del domingo.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente de la ONG, dio a conocer que esta campaña está cobrando intensidad en algunos medios de comunicación nacionales y redes sociales, en donde se hace referencia a un resultado de la prueba pericial, Radizonato de Sodio, asegurando que las cinco víctimas dieron positivo.

“Quienes desconocen el tema criminalística dan por hecho que los jóvenes dispararon armas. Esta prueba que se realiza como parte de un procedimiento de investigación, determina la presencia de pólvora, que en este caso es por contaminación”, señaló Ramos Vázquez, ante las decenas de disparos realizados por los militares.

Recordó que la cabina de la camioneta, donde fueron ejecutados extrajudicialmente los cinco jóvenes, presenta 20 impactos de bala y estos proyectiles, disparados a corta distancia, contaminaron los cuerpos de las víctimas.

“ Entonces con esta supuesta información de inteligencia, están otra vez intentando justificar la actuación de los jóvenes fallecidos, que son víctimas, reitero, son víctimas y están tratando de desvirtuar a la realidad y a la verdad que es que aquí ocurrió una masacre”, enfatizó el presidente del CDHNL.

El activista de derechos humanos dio a conocer que en la ciudad de México fueron puestos a disposición cuatro soldados en la Prisión Militar número Uno, pero corresponden –como lo dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador- a delitos cometidos en el orden militar.

“Hay dos 2 carpetas de investigación, una que corresponde al Ministerio Público Militar, integrada por la Fiscalía General de Justicia Militar y dos, la que corresponde a la Fiscalía General de la República. Esa carpeta todavía sigue abierta, todavía se está integrando. Por lo tanto, si acaso esos militares ya han sido arrestados o puestos a disposición de una autoridad judicial, repito, estaría correspondiendo a delitos del orden militar”, dijo Ramos Vázquez.

Dio a conocer que los resultados de las autopsias, realizadas en los cuerpos de cuatro de las cinco víctimas recibieron de 10 a 15 balazos, y uno de ellos tiene solamente un balazo en la cabeza –quien pudo haber sido ejecutado en forma arbitraria- “y de esta forma se confirma que se trató de una masacre, al ejecutarse en forma extrajudicial a cinco jóvenes”.

Los resultados de las investigaciones han permitido establecer que los jóvenes que viajaban en la camioneta Chevrolet Silverado blanca, fueron acribillados a dos fuegos, “es decir, dispararon de frente a la camioneta y otros por la espalda”.

“Y de acuerdo a la trayectoria de los disparos, estos fueron efectuados con los jóvenes dentro de la cabina y no huyendo, esto viene a confirmar lo que hemos dicho en todo momento, no hay agresión a los militares por parte de las víctimas, no hay persecución, no hay enfrentamiento y no hay evidencias de que los militares hayan estado en riesgo sus vidas para que hayan disparado en más de 100 ocasiones”, concluyó Ramos Vázquez.