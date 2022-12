Denuncian ante la FGR a Guardia Nacional por robo, lesiones y daños

Nuevo Laredo, Tam.- La Fiscalía General de la República inició las investigaciones contra elementos de la Guardia Nacional, al interponer una denuncia en su contra por un joven trabajador, a quien golpearon; además de disparar frente a la escuela primaria Naciones Unidas.

Por los delitos de lesiones, previsto en el artículo 288 en relación con el 289; robo, previsto en el artículo 367 y daño en propiedad ajena, previsto en el artículo 399 del Código Penal Federal.

La FGR dio inicio a la Carpeta de Investigación FED/TAMP/NVO.LDO/0002675/2022 contra los militares adscritos a la Guardia Nacional, una vez que el afectado, Gabriel Rayo Cruz, presentó y ratificó la denuncia por los diversos delitos perpetrados el pasado viernes, 2 de diciembre.

En esa fecha, personal militar de la Guardia Nacional interceptó al joven Gabriel, quien iba llegando a su trabajo en un lavado de autos, acusándolo de haber arrojado ponchallantas, durante este acto los elementos de la Guardia Nacional dispararon, un arma de alto poder, poniendo en riesgo a alumnos, maestros y madres de familia de la escuela primaria Naciones Unidas, localizada en Paseo Loma Real y Fundadores.

Gabriel denunció que los elementos de la Guardia Nacional, además de golpearlo y de disparar en contra de un cliente, le robaron dinero, los tacos que había ido a comprar, además de causar daños a su vehículo, al cual le pusieron anticongelante en el tanque de gasolina.

El joven trabajador llegó al lavado de autos, ubicado frente a la escuela Naciones Unidas y apenas se había estacionado, cuando llegaron los elementos de la Guardia Nacional, “me bajaron de las greñas, me estaban echando el paletón que yo les había aventado los ponchallantas, me pusieron de rodillas y me empezaron a golpear”.

“A un amigo que estaba lavando su moto le dispararon en los pies”, señaló el afectado. Se trata de Mario Alberto Mares Aguilera, de 29 años, despachador de tráfico en una línea transportista.

Testigo de la agresión fue su compañero Aldo Huerta Montoya, a quien el personal militar de la Guardia Nacional, lo obligó a retirarse de su área de trabajo, observando cuando golpeaban a Gabriel, y disparaban hacia un cliente.

Los disparos realizados por los elementos de la Guardia Nacional causaron minutos de terror entre los alumnos, maestros, y madres de familia de la primaria, al tratarse de la hora de salida de clases.