Denuncian ante la CNDH a elementos de la Guardia Nacional por intento de homicidio de mujer

Nuevo Laredo, Tam.- El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentó con carácter de extra urgente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de personal de la Guardia Nacional, que intentó asesinar a una mujer, dejándola herida de gravedad.

En la denuncia se pide la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador; del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; del Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval Hernández y de la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, ante las violaciones al derecho a la integridad personal y seguridad jurídica.

María Isamar Pérez Caballero, de 28 años, resultó gravemente herida, al ser atacada en forma directa en dos ocasiones por personal militar perteneciente a la Guardia Nacional a bordo de las unidades oficiales GN339323 y GN339319, en hechos ocurridos la tarde del martes 6 de diciembre en el fraccionamiento Benito Juárez.

Ante personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, María Isamar Pérez Caballero, narró lo sucedido y como en dos ocasiones los militares adscritos a la Guardia Nacional le dispararon, tratando de matarla y al darse cuenta que estaba malherida la abandonaron.

“Venia del centro, de dejar una amiga al puente porque Iba al otro lado, se me hizo fácil agarrar el bulevar Colosio, de ahí me tope a la Guardia Nacional, me quiso cerrar, me cerro para darle el paso, como mi carrito está muy sucio y los vidrios oscuros, no que le pasó por la mente a la Guardia Nacional que me quiso cerrar y pos yo lo que hice, pos me adelante, pos no les hice caso como estaba escuchando música no les puse mucha atención, le avance hasta la Constituyentes y ahí donde quise dar vuelta la Guardia Nacional me choco, de ahí me empezó a tirar balazos, el carro ya no quiso avanzar y se fue con el puro vuelo y en donde dí vuelta me volvió a chocar la Guardia Nacional, ahí otra vez me volvieron a disparar y haz de cuenta que me empezaron a hablar muy feo, me quebraron los vidrios del carro, les pedi ayuda, miraron que estaba sangrando y no me quisieron dar la ayuda, ellos miraron que estaba sangrando demasiado y prefirieron irse y me dejaron ahí sola, miraron que era mujer y pos yo no traía nada, el que nada debe nada teme, me dejaron ahí sola, sangrando y todo hasta que los vecinos, ya le hablaron a una ambulancia y de ahí me trajeron (al Hospital de Especialidades).

María Isamar permanece internada en el hospital, en la Unidad de Cuidados Intensivos como consecuencia de al menos dos disparos y de acuerdo a reportes médicos, una de las ojivas se alojó en sus riñones y no puede ser extraída, poniendo en grave riesgo su salud y su vida.

Además del testimonios de la víctima y de vecinos del fraccionamiento Benito Juárez, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo cuenta con al menos una videograbación que evidencia la actuación arbitraria del personal militar de la Guardia Nacional, interceptando el vehículo Cobalt, así como el momento en que se acercan a la cabina y posteriormente huyeron del lugar de los hechos.

Ante el intento de homicidio, el CDHNL solicita al presidente Andrés Manuel López Obrador, ordene una investigación sobre la actuación abusiva y arbitraria del personal militar de la Guardia Nacional que intervino en la agresión a balazos, abandono de víctima y negación de los primeros auxilios a María Isamar.

Se solicita la suspensión de los involucrados y sean puestos a disposición inmediata de las autoridades investigadoras para que respondan por los delitos cometidos en agravio de la ama de hogar.