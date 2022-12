Denuncian ante FGR a elementos de la Guardia Nacional por intento de homicidio de mujer

Nuevo Laredo, Tam.- Por los delitos de tentativa de homicidio, abuso de autoridad, lesiones y los que resulten, la mujer que sobrevivió a un ataque a balazos a manos de elementos de la Guardia Nacional, interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

María Isamar Pérez Caballero, de 28 años, resultó herida de gravedad, luego de ser atacada en forma directa en dos ocasiones por agentes de la Guardia Nacional a bordo de las unidades oficiales GN339323 y GN339319, que la abandonaron a su suerte, huyendo.

La denuncia fue interpuesta ante el Agente del Ministerio Público de la Federación y se solicita que se pongan a disposición de la FGR las armas y vehículos utilizados por los agentes de la GN el día del atentado contra la mujer.

Cabe destacar que los elementos federales manipularon la escena de los hechos, en Insurgentes y Constituyentes, en donde recolectaron los cartuchos percutidos de sus armas, para desviar las investigaciones.

Herida de gravedad, María permanece internada en el Hospital de Especialidades, y a través de un abogado presentó la denuncia por escrito en contra de los agentes de la Guardia Nacional, que luego de intentar asesinarla, la insultaron y la abandonaron, hasta que fue auxiliada por vecinos que hablaron a una ambulancia para que la llevara al nosocomio.

En su denuncia, la joven señala que el pasado 6 de diciembre, aproximadamente a las 15:30 horas, ella conducía su auto, un Chevrolet Cobalt color rojo, circulando por el bulevar Luis Donaldo Colosio, de norte a sur.

“En Colosio y Venustiano Carranza, observó por el retrovisor que varios carros que venían atrás de mi con exceso de velocidad, se empezaron a cruzar bruscamente y atrás de estos carros venían patrullas blancas de la Guardia Nacional”, señala la denunciante.

La joven se hizo a un lado para que pasaran las patrullas “por temor a una balacera o que me chocara”, en ese momento los elementos de la GN le cierran el paso y ella se orilla, hasta el cruce de Colosio y Constituyentes, donde una de las patrulla choca contra el auto y hace que pierda el control, impactando contra un vehículo estacionado.

“Y me empiezan a disparar, mi carro seguía avanzando, ya que no lo podía controlar y ellos me seguían disparando, con la inercia que traía mi vehículo avance hasta Constituyentes e Insurgentes donde se apagó”, relata la víctima del intento de homicidio.

Agrega que los elementos de la Guardia Nacional continúan disparando, “posteriormente me empezaron a insultar, diciéndome <bájate bastardo, estás herido> yo les respondí que sí y uno de ellos se acerca hacia el carro y observaron que era mujer, nuevamente me preguntan si estoy herida, a lo que volví a responder que sí, pero ellos no me prestaron ayuda”.

Los elementos de la Guardia Nacional al percatarse que era una mujer su víctima, huyeron y la dejaron abandonada a su suerte.

“Con mucho esfuerzo salí del carro, ya que las puertas no se podían abrir y empecé a gritar por ayuda, me arrastre hacia el norte, donde una señora de 45-50 años me ayudó a sentarme y esto es lo último que recuerdo, antes de desmayarme”.

Los vecinos fueron quienes ayudaron a la mujer, pidiendo la presencia de una ambulancia, que la trasladó al Hospital de Especialidades, donde su estado es de gravedad, al presentar un balazo en el costado derecho a la altura del tórax, además de heridas por esquirlas de bala.

Después del atentado a balazos contra María Isamar, los elementos de la Guardia Nacional huyeron, regresando tiempo después para manipular la escena, recogiendo los cartuchos de las balas que dispararon, además de distorsionar con cinta negra los números de las patrullas oficiales.

Videos de seguridad y testigos corroboran lo sucedido en Insurgentes entre Constituyentes y General Cobos, en donde se aprecian a los elementos de la Guardia Nacional disparando sin motivo en contra de María Isamar y después de comprobar que era una mujer, huyen del lugar.