Denuncian a soldados por intento de homicidio, robo y daños en propiedad ajena

Nuevo Laredo, Tam.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de intento de homicidio y lo que resulte, luego que militares chocaran y dispararan intencionalmente contra Luis Héctor Freire Rubio.

“Iba circulando por la calle Paseo Colón hacia el Boulevard, cuando iba a visitar a mi novia ella vive en el ISSSTE y yo iba bajando Colón para agarrar Boulevard, entonces se me pegaron varias trocas de militares y me dieron un golpe por un lado” dijo la víctima.

En la Célula de Investigación IV-6 Nuevo Laredo, Fraire Rubio señala que los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes 20 de enero aproximadamente a las 20:00 horas; militares se llevaron documentos y le robaron hasta el estéreo de la camioneta, además de la destrucción de los interiores del vehículo.

“Perdí el control me estampé en el asfalto, se escucharon dos detonaciones, se ponchó una llanta de un lado, me asusté y mi reacción fue correr para el monte, me refugié hacia allá y todo pasó muy rápido” declaró Freire Rubio.

Fiscalía investigará al personal de la Sedena que participó en dicho incidente, ya que por el momento no se proporcionó la matrícula de los militares que participaron en el intento de homicidio de Luis Héctor Freire Rubio, agregó, además, que tiene miedo y que personal de Sedena tome represalias en su contra, por la denuncia puesta ante la FGR.

“Ellos están mal, se supone que deberían cuidar a la ciudadanía y has de cuenta que, en mi caso, fue todo lo contrario, solo quiero que ellos paguen los daños, que se llegue a un acuerdo, yo por los impactos de bala salí corriendo por miedo a que atentaran contra mi vida” agregó.

La FGR en Nuevo Laredo, cuenta con diversas carpetas de investigación contra elementos de la Sedena por violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército Mexicano en fechas recientes y de manera reiterada; contra ciudadanos inocentes y ajenos a actividades delictivas, sin que hasta el momento dicho personal sea puesto a disposición de las autoridades competentes para su investigación.