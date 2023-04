Denuncian a elementos de la Guardia Nacional, por ejecuciones extrajudiciales de 3 personas y otras 3 más heridas de gravedad

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A 17 DE ABRIL DEL 2023.

ESCRITO 0025/2023.

E X T R A U R G E N T E

LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LICENCIADO ADAN AUGUSTO LÒPEZ HERNÀNDEZ

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

GENERAL LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MAESTRA MARIA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C. se dirige a Ustedes en representación del ciudadano LUIS ADÁN RODRÍGUEZ SANTIAGO para denunciar la PRIVACION ARBITRARIA DE LA VIDA de su concubina así como de MIRIAM MARIANA FLORES PIZANO, mexicana, menor de edad, con ocho MESES DE EMBARAZO y de los ciudadanos GIOVANY EMANUEL RESENDIEZ BUENROSTRO y SERGIO LEONEL GARCIA RESENDIZ, ambos hijos de FELIPE GARCIA GARCÍA, mexicano, mayor de edad, así como de las lesiones graves del propio LUIS ADÁN RODRÍGUEZ SANTIAGO, VERÓNICA PATRICIA TREVIÑO RUBÍ, y el menor EDWIN LEONEL TIZANO GARCÍA, este último de 14 años, en una agresión directa atribuida a personal MILITAR de GUARDIA NACIONAL, en hechos ocurridos la mañana del DOMINGO 16 DE ABRIL DEL 2023 a la altura del Kilómetro 9 del Libramiento Vial MEX II, Carretera Federal Nuevo Laredo-Piedras Negras, en el Municipio de Nuevo Laredo.

De acuerdo con testimonios de LUIS ADÁN RODRÍGUEZ SANTIAGO, pareja sentimental de la menor MIRIAM MARIANA FLORES PIZANO, ante personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, poco después de las nueve de la mañana salió con un grupo de amigos par hacer un convivio manejando una camioneta tipo Suburban modelo 2001, color guindo y placas de Texas.

Que transitando en dirección de Sur a Norte por el libramiento vial Mex II se dieron cuenta que una patrulla tipo pick up de la GUARDIA NACIONAL comenzó a seguirlos situándose a unos cincuenta metros de distancia y de manera intempestiva comenzaron a escuchar varios disparos, intentando ponerse a salvo y subiendo a un carril contrario a la circulación del MEX II.

Que esta maniobra de protección a sus vidas hizo que perdiera el control de la camioneta Suburban y chocara, primero, contra un barandal divisorio de carril para finalmente terminar su marcha junto a unos muros de contención de concreto, en el carril de NORTE A SUR de dicho libramiento.

Agregó que en la camioneta Suburban viajaban él como conductor, así como su primo EDWIN LEONEL en el asiento delantero, mientras que MIRIAM estaba en el asiento posterior justo detrás del conductor, VERÓNICA en medio y FELIPE pegado a la ventana derecha.

La víctima LUIS ADAN RODRIGUEZ SANTIAGO mencionó que al detenerse la camioneta por completo todos los ocupantes intentaron protegerse de los disparos que les hacían al menos tres elementos de GUARDIA NACIONAL, entre ellos, el ARTILLERO que es el militar que regularmente va en la parte posterior de las camionetas, de píe, en la parte superior y centro de las patrullas.

Agregó que alcanzó a escuchar cuando los guardias nacionales les gritaron a sus amigos; “CORRAN, CORRAN O AQUÍ LOS MATAMOS, y luego la víctima sintió un balazo que le entró por la espalda y le salió por su pecho, mientras que sus amigos también resultaron heridos en diferentes partes del cuerpo.

“ YO INTENTÉ CORRER BRINCANDO UNA CERCA DE PÚAS Y CUANDO VOLTEE AVER A MIS AMIGOS ESTABAN TODOS TIRADOS, Y LUEGO BUSQUÉ A BUSCAR A MI SEÑORA (MIRIAM) Y SOLO ESCUCHÉ QUE ME GRITABA WICHO ME DIERON WICHO, Y LE RESPONDÍ ESTÁS BIEN Y CUANDO ME DIRIGÍ HACIA ELLA ESTABAN LOS MILITARES DE LA GUARDIA NACIONAL COMO A METRO Y MEDIO DE ELLA, YO ME IBA ACERCANDO, IBA SANGRANDO Y LOS MILITARES ME GRITABAN NO TE ACERQUES, NO TE ACERQUES CULERO TE VAMOS A MATAR, OIGA PERO NO TRAIGO NADA, AYÚDENME POR FAVOR, MI SEÑORA ESTÁ EMBARAZADA Y NOMÁS SE NOS QUEDABAN VIENDO.…LUEGO LA ABRACÉ Y LUEGO SE ARRIMARON A LA TROCA Y SE FUERON LOS DE LA GUARDIA NACIONAL..”.

Finalmente, LUIS ADÁN RODRÍGUEZ SANTIAGO explicó que el ARTILLERO que les disparó gritó a sus compañeros “VAMOMOS, VÁMONOS” y se subieron a la camioneta blanca de la GUARDIA NACIONAL y huyeron hacia el sur de la ciudad, es decir, hacia el kilómetro 26 y que a los pocos minutos llegó otro vehículo tipo CHARGER de la GUARDIA NACIONAL DIVISION CAMINOS y un oficial les prestó AUXILIO, ayudando a su primo EDWIN quien estaba llamando por teléfono pidiendo UNA AMBULANCIA.

Las otras víctimas de esta cobarde agresión por parte de personal militar de GUARDIA NACIONAL son:

1.- VERÓNICA PATRICIA TREVIÑO, 24 años, internada en un Hospital particular.

2.- EDWIN LEONEL TIZANO GARCÍA, 14 años, convaleciente en su domicilio.

3.- FELIPE GARCÍA GARCÍA, 54 años, FALLECIDO.

4.- MIRIAM MARIANA FLORES PIZANO, 15 años..FALLECIDA.

Por este conducto, LUIS ADÁN RODRIGUEZ SANTIAGO así como los familiares de VERÓNICA PATRICIA TREVIÑO, EDWIN LEONEL TIZANO GARCÍA, FELIPE GARCÍA GARCÍA Y MIRIAM MARIANA FLORES PIZANO,

desean nombrar como sus representantes jurídicos a los ciudadanos Abogados ROBERTO PUENTE MARTÍNEZ Y EDGAR NETRO ACUÑA así como al Licenciado Raymundo Ramos Vázquez ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, indistintamente, fijando como domicilio para OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN AVENIDA NARCIZO MENDOZA número 1027 Interior 1, Sector Aduana, con número telefónico 867. 146-8707.

Por todo lo anteriormente expuesto Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, este Comité de Derechos Humanos le solicita respetuosamente ordenar una Investigación Exhaustiva, Urgente y Trasparente de los hechos denunciados en el presente escrito, tomando en cuenta su carácter de COMANDANTE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS del país, así como su firme intención y múltiples esfuerzos por militarizar la GUARDIA NACIONAL poniéndola bajo el mando ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO de la SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le solicitamos lo siguiente:

PRIMERO: ADMITIR LA PRESENTE QUEJA CON CARÁCTER DE URGENTE Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1º y 8º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

SEGUNDO: ENVIAR PERSONAL DE VISITADURIA, SICOLOGÍA Y PERITOS DE ESTA HONORABLE COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) AL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO PARA INVESTIGAR LA PRIVACION ARBITRARIA DE LA VIDA DE LA MENOR DE EDAD, MIRIAM MARIANA FLORES PIZANO, DE SU BEBÉ NO NATO Y DEL CIUDADANO FELIPE GARCIA GARCIA ASÍ COMO LAS LESIONES GRAVES DE LUIS ADAN RODRIGUEZ SANTIAGO, VERÓNICA PATRICIA TREVIÑO, EDWIN LEONEL TIZANO GARCÍA, FELIPE GARCÍA GARCÍA Y MIRIAM MARIANA FLORES PIZANO,

TERCERO: EMITIR MEDIDAS CAUTELARES EN FAVOR DE LA POBLACION CIVIL DE NUEVO LAREDO, TOMANDO EN CONSIDERANCIÒN QUE ESTAS PERSECUSIONES Y ENFRENTAMIENTOS ENTRE PERSONAL DEL EJERCITO MEXICANO O GUARDIA NACIONAL Y CIVILES ARMADOS PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES, PUES SUS LABORES DE APOYO A LA SEGURIDAD PÙBLICA NO SE AJUSTA AL MANUAL DEL USO DE LA FUERZA DE APLICACIÓN A LAS TRES FUERZAS ARMADAS DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2014 DEJANDO GRAVES CONSECUENCIAS COMO LAS ANTES DESCRITAS AL INICIO DE LA PRESENTE.