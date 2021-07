Denuncia TyT racismo tras juego contra el Tricolor

CIUDAD DE MÉXICO.- En Trinidad y Tobago se alzó la voz por ataques a su delegación en la Copa Oro tras el partido ante el Tricolor del sábado pasado.

La Selección caribeña sacó un empate sin goles ente México, en el que fue el primer partido de ambos equipos en el torneo.

“La Asociación de Futbol de Trinidad y Tobago condena enérgicamente las acciones discriminatorias, comentarios racistas y mensajes amenazantes dirigidos a nuestros jugadores, personal, partidarios y país tras el resultado de la Selección Masculina 0-0 contra México el 10 de julio de 2021. Discriminación y el racismo no tienen parte en nuestro juego y nuestra sociedad”, dice el texto publicado en redes.

“Se han presentado informes oficiales a Concacaf y estamos trabajando con ellos para garantizar que se mantenga la seguridad y el bienestar del equipo. Estas acciones están arraigadas en la división, por lo que es primordial que nos unamos para eliminarlos. La lucha contra el racismo y la discriminación”.

El texto no menciona si los ataques vinieron de cuentas de aficionados mexicanos ni tampoco especificó el nombre de los elementos de su delegación que fueron blanco.

Sin embargo, en el tuit que subió la Federación el sábado pasado dando a conocer su 11 inicial ante México, algunos de los comentarios provienen de usuarios que en su biografía ponen ciudades de México.

Some of the comments in response to this post are disgraceful. We stand with the @TTFootballAssoc in condemning them.

Racism has no place in our game or in society and social media companies must do more to regulate this on their platforms. https://t.co/dMSnZXsJsJ

— Concacaf (@Concacaf) July 12, 2021