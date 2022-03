Denuncia Mauricio Martínez a Antonio Berumen por acoso

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Mauricio Martínez denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al productor Antonio Berumen por acoso sexual.

Durante una entrevista en un programa de televisión, el histrión expresó que viajó de Nueva York, donde radica desde hace cinco años, a la CDMX, para realizar la denuncia legal.

«Yo ya hice mi deber como ciudadano, mi deber cívico, es mi obligación moral no solo por mí sino por todas las víctimas, no solo de este señor Antonio Berumen, sino de todas las víctimas de agresores, de criminales, de delincuentes que abusan de personas inocentes que solo buscan una oportunidad en una carrera tan difícil que es esta», dijo Martínez, de 43 años.

El protagonista del musical On Your Feet! señaló que tras presentar la acusación contra el ex productor estuvo cinco horas en evaluación psicológica.

«Te hacen revivir absolutamente todo y es algo que yo ya tenía guardado en un cajón desde hace 20 años».

El también cantante aseguró que durante varios años tuvo miedo a que no le creyeran y a ser revictimizado.

«Yo no quería hablar del tema. Me encantaría no estar aquí hablando de esto, me encantaría estar aquí hablando de trabajo o de algún proyecto, pero no es el caso», sostuvo.

Fue gracias a la denuncia de Sasha Sokol sobre el abuso que vivió a los 14 años por el productor Luis de Llano Macedo, que Mauricio Martínez reveló que Berumen «le metió la mano donde no debía» cuando tenía 23 años.

«Quiero agradecer públicamente a Sasha, no la conozco, pero tenemos mucha gente en común. Agradecerle el valor, porque se requiere valor, mucho valor para hacer lo que ella hizo», aseguró.

Cabe recordar que Antonio Berumen, nacido en la Ciudad de México, fue el manager de los grupos Magneto y Mercurio.

«Hasta la fecha no puedo escuchar música de los grupos Magneto y Mercurio, no las puedo escuchar porque me remonta a esa época traumática.

«Yo soy muy fuerte, quien me conoce sabe que soy muy fuerte, soy muy valiente y que no le temo a nada, sobre todo cuando sé que la verdad está de mi lado», manifestó.