Denuncia Anticorrupción a Bronco por abuso de autoridad

Señala que el ex Mandatario violentó la Ley de Transporte para la Movilidad al requisar Ecovía que ordenó en 2016; hay tres funcionarios más relacionados

En la denuncia se señala que el ex Mandatario violentó la Ley de Transporte para la Movilidad al requisar Ecovía. [Agencia Reforma]

MONTERREY.- La Fiscalía Anticorrupción denunció al ex Gobernador Jaime Rodríguez y a tres ex funcionarios de su Administración por abuso de autoridad relacionado con la requisa de la Ecovía que «El Bronco» ordenó en el 2016.

En la denuncia se señala que el ex Mandatario violentó la Ley de Transporte para la Movilidad al requisar Ecovía, cuya concesión había sido otorgada a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico.

Además de Rodríguez, también son señalados como investigados Roberto Russildi, ex Secretario de Desarrollo Sustentable; Jorge Longoria, ex titular de la Agencia Estatal del Transporte, y Manuel Fernández, ex director de Metrorrey.

La Fiscalía Anticorrupción presentó la denuncia ante el Poder Judicial del Estado para que se fije una audiencia en este caso.

«Violentando lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de de Nuevo León, al informar la naturaleza temporal de dicha medida de seguridad», se establece en la querella.

«Y al no comunicar las acciones correctivas con las que debería cumplir dicho concesionario a fin de que la medida de seguridad impuesta fuera levantada, convirtiéndose en un acto autoritario que afectó los bienes y derechos de las empresa».

«El Bronco» ordenó la requisa durante su primer informa de Gobierno.