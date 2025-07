Denuncia a elementos de la Guardia Estatal por robo de camioneta y “sembrar” un arma

Nuevo Laredo, Tam.— Un ciudadano denunció un nuevo caso de abuso de autoridad por parte de elementos de la Guardia Estatal, quienes bajo el mando del coordinador Luis Ángel Peñaflor Camey, alias El Camey, se han visto señalados en reiteradas ocasiones por violaciones a los derechos de la ciudadanía. En esta ocasión, se acusa a los agentes de haber robado una camioneta particular y de haberle “sembrado” un arma para justificar su puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación.

El afectado, Héctor Hugo Saucedo Montalvo, de 40 años, relató que la noche del 2 de julio dejó estacionada su camioneta Chevrolet Pick Up 2016 en el crucero de las calles Ensenada y Fresnillo en la colonia Los Fresnos, mientras visitaba a un familiar.

Cerca de las 11:30 de la noche, escuchó ruido y al salir encontró a varios policías de la Guardia Estatal llevándose su vehículo. “Corrí para decirles que era mía, pero me ignoraron, dijeron que traía muleta y que la pondrían a disposición. Fue un abuso, me quitaron mi camioneta sin ningún motivo”, denunció.

Al día siguiente, Héctor acudió a las instalaciones de la Guardia Estatal en busca de información, pero le informaron que no tenían ningún vehículo bajo su resguardo. “Me fui al Ministerio Público Federal, allá por la tienda City Club, y ahí me dijeron que mi camioneta fue puesta a disposición porque los policías aseguran que traía un arma adentro, eso es mentira, es una camioneta familiar, yo no ando en cosas raras”, acusó.

Saucedo Montalvo presentó ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas el título original de su vehículo y formalizó su denuncia. La dependencia inició la carpeta de investigación NUC FGJT/FD/NUEVOLAREDO/NLDO/UGI3/0026/2025 en contra de los elementos involucrados, aunque el afectado teme que, como en otros casos, no haya justicia.

Este hecho ha encendido nuevamente las alarmas sobre los abusos reiterados por parte de la Guardia Estatal en la ciudad, bajo la jefatura de “El Camey”, quien ha sido señalado en distintas ocasiones por permitir o encubrir actos de extorsión, robo, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

“Quiero justicia. No solo me quitaron un vehículo, me trataron como delincuente cuando soy un ciudadano de trabajo. No es la primera vez que hacen esto. Ya estamos hartos de que la Guardia Estatal haga lo que quiere con la gente”, expresó Saucedo Montalvo, haciendo un llamado a otras posibles víctimas a no guardar silencio.

