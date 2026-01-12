Dentro de los Globos de Oro: Encuentros y momentos que no se vieron en televisión

Emma Stone parece sentirse más cómoda fuera de su asiento que en él durante las ceremonias de premios

Emma Stone llega a la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — Emma Stone parece sentirse más cómoda fuera de su asiento que en él durante las ceremonias de premios.

En los Globos de Oro el domingo, la estrella de “Bugonia” se rodeó de un elenco rotativo de compañeros, desde Kirsten Dunst hasta Jennifer Lawrence, no en el salón principal, sino en una sala lateral mucho más pequeña con un bar, una estación de té y café y un suministro siempre renovado de postres decadentes, sushi de Nobu, copas de caviar y, quizás lo más importante, sin cámaras de televisión.

A continuación, algunos detalles que no viste en la transmisión de los Globos de Oro.

Una reunión de “13 Going on 30” (“Si yo tuviera 30”)

Antes de que comenzara el espectáculo, Jennifer Garner y Mark Ruffalo se encontraron cerca del bar y charlaron un rato, no sobre planes para un baile improvisado de “Thriller”, sino sobre cómo Jay Penske, cuyo imperio mediático incluye publicaciones comerciales de Hollywood como “The Hollywood Reporter”, “Variety” y “Deadline”, también es copropietario de los Globos de Oro. “¿No es una locura?”, dijo Ruffalo. La conversación luego se trasladó a cómo casi el actor se pierde su propia categoría el año pasado por el cerco de seguridad en el área de llegada. Finalmente lo logró, pero por poco y tuvo que sentarse en el pasillo.

Madres, tiritas y baile antes del espectáculo

A medida que el reloj avanzaba, Glen Powell acompañó a su madre al salón de baile, tomándola del brazo para navegar los escalones que Alicia Silverstone acababa de esquivar. Vieron su mesa a un lado y Powell se detuvo un momento: “¿Quieres ir al bar entonces?”.

Sin embargo, Silverstone estaba teniendo sus propios problemas, y otra madre pronto vino al rescate: Mila Kunis estaba en una misión para entregar algunas tiritas a Silverstone, quien le agradeció profusamente.

En otro lugar, Colman Domingo bailó hasta su mesa. Teyana Taylor, flanqueada por seguridad que intentaba apresurarla a su asiento, se tomó una selfie con un invitado. Rose Byrne se detuvo para abrazar a Elle Fanning, mientras la presidenta de Universal, Donna Langley, hablaba con Benicio Del Toro. Y Kylie Jenner llegó en el último minuto, sin Timothée Chalamet y con solo minutos para el inicio de la gala.

Los premios comienzan, y algunos salen de la sala

Stone se dirigió directamente a la sala lateral después del primer premio, llevando a su director de “Bugonia”, Yorgos Lanthimos, y a su coprotagonista Alicia Silverstone con ella. Stone y Lanthimos estaban profundamente en conversación, con breves interrupciones para solicitar selfies.

En la estación de café y té, Kirsten Dunst estaba a mitad de servir una taza de café cuando se detuvo y le dijo a su esposo Jesse Plemons: “No quiero esto, ¿tú quieres?” Su pedido en su lugar fue arándano y algo espumoso, que Plemons le entregó diligentemente durante toda la noche. Ambos también estaban emocionados de saludar a Wagner Moura.

Después de la victoria de Stellan Skarsgård, Sean Penn se dirigió a la mesa de “Sentimental Value” (“Valor Sentimental”) para darle un gran abrazo a Renate Reinsve, mientras Megan Everett-Skarsgård, quien acababa de recibir un impulso muy público de su esposo, celebraba con Elle Fanning.

Seth Rogen, mientras tanto, siguió su primera victoria de la noche con lo que parecía ser un martini muy, muy sucio.

El grupo más genial del baño

Ariana Grande lideró un glamuroso tren hacia el baño de damas, diciéndole a Jessie Buckley y Reinsve que “¡agárrense de mí!”. Las tres hicieron una breve parada para saludar a Tessa Thompson y posar para una foto antes de llegar a su destino. En la fila para los baños, Grande suspiró “uf, lo logramos”, levantando su voluminoso vestido lo mejor que pudo. Aún así, alguien pronto pisó una parte de él, disculpándose profusamente. Grande la tranquilizó de inmediato, insistiendo: “No, el problema soy yo”.

Sushi, bebidas y Emma Stone

Más tarde en el espectáculo, Jennifer Lawrence se dirigió al área del bar donde abrazó a Jeremy Allen White antes de encontrar a Stone, quien dejó su vino blanco y tomó el rostro de su amiga entre sus manos. Se esponjaron el cabello cuando un fotógrafo pidió una foto antes de decidir tomar su propia selfie también.

Dunst vio a Lawrence cerca también, diciéndole a la cineasta de “The Testament of Ann Lee” (“El testimonio de Anne Lee”), Mona Fastvold, y a Zoë Kravitz que quería saludar. Plemons pronto llegó con tres bebidas para repartir. Una no era para Lawrence, quien se unió a la fila para pedir su propia bebida.

En otra parte de la sala, Gayle King, quien picoteaba un pequeño bocado de postre, parecía haber conseguido una caja para llevar para el sushi y pronto estaba junto a las mujeres de “KPop Demon Hunters” eligiendo algunas piezas selectas.

Patrick Schwarzenegger echó un buen vistazo a la mesa de postres antes de pasar, con las manos vacías, al sushi. No había batidos de proteínas para el astro de “White Lotus”.

¿Pequeñas charlas o sueños de futuras colaboraciones?

De vuelta en el salón de baile, los descansos comerciales son una carrera para socializar. Dondequiera que miraras, había conversaciones interesantes sucediendo: Dwayne Johnson y Steven Spielberg, Macaulay Culkin y Parker Posey, Maya Rudolph y Selena Gomez, Johnson y Timothée Chalamet y Oscar Isaac con Ethan Hawke, por nombrar algunos.

Otros se quedaron en sus asientos a medida que avanzaba la noche. Julia Roberts, George Clooney y Adam Sandler parecían contentos de quedarse en su mesa muy estrellada. (¿Por qué levantarse cuando la gente puede venir a ti en su lugar?). Jessie Buckley dejó que su hijo de “Hamnet”, un Jacobi Jupe de aspecto cansado, se sentara en su regazo por un momento. Y Eva Victor se tomó un momento para volver a aplicar su lápiz labial antes de que fuera el turno de su categoría.

Preguntas candentes para las fiestas posteriores

¿Estaban Marty Supreme (Chalamet) y The Smashing Machine (Johnson) hablando sobre la grandeza? ¿Sean Penn estaba fumando dentro del salón? ¿Qué le susurró Britt Lower a Grande? ¿Y qué escribió Grande luego en una servilleta y le pasó a Lower? ¿Por qué la esposa de Ethan Hawke, Ryan Hawke, llevaba una bolsa que decía ‘Kit de Supervivencia de Snoop’ y qué había dentro? ¿Y qué le dijo Stone a tres oficiales de policía de Beverly Hills que los hizo reír tanto?