Dejó seis muertos choque de aviones históricos en Dallas

DALLAS.- Seis personas murieron cuando dos aviones históricos chocaron y se estrellaron contra el suelo el sábado en una exhibición aérea, informaron autoridades.

El departamento forense determinó que seis personas murieron en la exhibición Wings over Dallas, tuiteó el domingo el juez Clay Jenkins del condado Dallas.

Las autoridades siguen tratando de identificar a las víctimas, añadió.

Chocaron un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra el sábado a eso de las 1:20 p.m., reportó en un comunicado la Administración Federal de Aviación.

Videos colocados en las redes sociales muestran que al parecer el avión de combate chocó contra el bombardero, tras lo cual ambos se estrellan contra el suelo en una inmensa bola de fuego.

NOW – B-17 bomber and a smaller plane collide at Dallas airshow.pic.twitter.com/BmJgnxBnrb

— Disclose.tv (@disclosetv) November 12, 2022