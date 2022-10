Deja más de 120 muertos batalla campal de aficionados al futbol en Indonesia

INDONESIA.- Disturbios en un partido de futbol en Indonesia dejaron muertos, indican medios internacionales. BNO News reportó 127 muertos y 180 heridos.

Múltiples medios de comunicación locales informaron que decenas de fanáticos murieron en el campo del estadio Kanjuruhan en Malang después de una invasión al final del partido, aunque aún no se ha confirmado un número oficial de muertes. Muchos simpatizantes fueron trasladados al hospital local de Kanjuruhan y al hospital de Wava Husada, indicó The Mirror.

La cuenta oficial de Twitter de Persebaya publicó este sábado por la noche: “La familia extendida de Persebaya lamenta profundamente la pérdida de vidas después del partido Arema FC vs Persebaya. Ninguna vida sola vale fútbol. Oramos por las víctimas y que las familias que quedaron atrás reciban fortaleza”.

Persebaya Surabaya ganó el partido, lo que provocó que miles de fanáticos de Arema FC ingresaran al campo de juego desde las gradas. Esto llevó a que varios policías locales y miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia se movieran para hacer cumplir la seguridad, con los jugadores de Persebaya escoltados fuera del campo de juego y a un lugar seguro.

#Breaking: Just in – At least 108 people confirmed dead after a football match between Arema and Persebaya in #Indonesia, after they were cornered by riot police after a clash, and got tear gassed, with no other place to run or hide and dying of oxygen shortages duo to the gas. pic.twitter.com/S9mEPJVpUg

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) October 1, 2022