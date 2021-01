Deja Carlos Salcido presidencia de la LBM

El 11 de noviembre trascendió una primera renuncia, más allá de que él argumentó que no eran más que 'chismes'

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Salcido renunció a la presidencia de la Liga de Balompié Mexicano.

El ex seleccionado mexicano no pudo más en un proyecto que se ha derrumbado poco a poco. El 11 de noviembre trascendió una primera renuncia, más allá de que él argumentó que no eran más que “chismes”.

“Desde hace una semana o quince días he dejado el puesto de presidente de la Liga de Balompié Mexicano, y como siempre con toda la humildad y por el empleado que fui agradecerles a las personas que me hicieron la invitación a esta plataforma como lo fueron Jesús Hernández, el primero que me comentó, secundado por Víctor Montiel, Juan Manuel Murillo, Rafa Fonseca, Anaya, que fueron estas personas con las cuales tuve este acercamiento en este proceso y con las cuales estoy muy agradecido por haberme enseñado el otro lado del futbol.

“La verdad que lo aprendido es impagable, les agradezco muchísimo, por ahí nos estaremos viendo en proyectos futuros, así que hoy agradecerles y desearles lo mejor”, dijo Salcido en un mensaje en sus redes sociales.

El ex jugador de las Chivas no dio razones por las cuales da el paso al costado en la dirigencia de la Liga de Balompié Mexicano.

En su columna de este jueves 7 de enero, SanCadilla Reforma informó sobre la crónica de un descenso anunciado, toda vez que en la LBM no hay suficiente dinero para encarar los compromisos y recientemente ya se bajaron del barco clubes como Halcones de Zapopan, Lobos Zacatepec, Acapulco y Atlético Capitalino. Además, solo ocho clubes siguen en pie.

Equipos como el Club Veracruzano vieron hace un par de meses como salían del club tanto el dirigente Gustavo Matosas como el jugador Jorge “Chatón” Enríquez, ante la falta de pagos.

La Liga de Balompié Mexicano nunca ha podido ser autosustentable, y ha sufrido también la partida de patrocinadores y de televisoras como WCN. Ahora Carlos Salcido se une a la ya larga lista de bajas.