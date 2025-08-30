Deja carambola en la Nacional una persona lesionada y daños materiales

Un aparente descuido al volante por parte de un operador de transporte de personal provocó el percance

NUEVO LAREDO, TAM .- Un aparente descuido al volante por parte de un operador de transporte de personal provocó una carambola que dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales que superan varios miles de pesos. El accidente ocurrió la noche del jueves en el kilómetro 10 de la Carretera Nacional, en la colonia América 1, al sur de la ciudad.

Según el peritaje de las autoridades viales, el conductor del camión involucrado, Minervino C. C., de 55 años, circulaba en el carril derecho cuando repentinamente invadió el carril izquierdo sin tomar las debidas precauciones, lo que desencadenó una cadena de colisiones entre tres vehículos de carga.

La brusca maniobra provocó que el camión International amarillo impactara lateralmente a un camión tipo F-550 de plataforma, que era conducido por Miguel Ángel C. R., de 28 años. A bordo de este último viajaba también Luis Eduardo C. R., de 26 años, quien resultó lesionado, aunque se negó a ser trasladado a un hospital tras ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

El impacto inicial proyectó al camión de plataforma hacia una tercera unidad, un tractocamión Freightliner modelo 2025, que circulaba metros adelante. Esta última unidad, perteneciente a la empresa Fletes México, era operada por Miguel Alberto C. S., de 27 años, originario del Estado de México.

El accidente generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y provocó congestión vial en uno de los principales accesos a la ciudad, justo en hora pico. Aunque no hubo pérdidas humanas, el incidente evidenció una vez más la necesidad de reforzar la vigilancia en esta transitada vía, especialmente en horarios nocturnos.

Tránsito y Vialidad determinó como responsable al operador del camión de transporte de personal, por no respetar el cambio de carril seguro.