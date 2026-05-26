Deja Alexia Putellas al Barcelona tras histórica etapa de catorce temporadas

Alexia Putellas, del Barcelona, hace un gesto hacia los aficionados al final del partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones femenina de fútbol entre el FC Barcelona y el FC Bayern Múnich en Barcelona, España, el domingo 3 de mayo de 2026. (Foto AP/Joan Monfort)

Alexia Putellas, del Barcelona, hace un gesto hacia los aficionados al final del partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones femenina de fútbol entre el FC Barcelona y el FC Bayern Múnich en Barcelona, España, el domingo 3 de mayo de 2026. (Foto AP/Joan Monfort)

MADRID.- Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro y quien ha contribuido al crecimiento del futbol femenino en España y en todo el mundo, deja el Barcelona después de 14 temporadas.

El Barcelona informó el martes que Putellas se despedirá oficialmente en un acto en el estadio Camp Nou el miércoles, lo que dará oportunidad al club de reconocer “el legado que deja a una futbolista que se ha convertido en una referente dentro y fuera del campo y que ha hecho crecer el fútbol femenino en todo el mundo”.

Putellas, de 32 años, ayudó el sábado al Barcelona a ganar el título de la Liga de Campeones por cuarta vez en seis temporadas.

No hubo un anuncio inmediato sobre su próximo paso, en medio de especulaciones en España de que podría incorporarse al emergente London City Lionesses. Putellas asistió a un partido de las Lionesses en Londres en enero.

Putellas disputó 507 partidos con el Barcelona —para terminar segunda en la lista histórica— desde que llegó con 18 años en 2012 procedente del Levante, señaló el club catalán.

Putellas marcó 232 goles con el Barcelona, un récord del club, y ganó 38 títulos, incluidos cuatro Ligas de Campeones y 10 campeonatos de liga en España.

Putellas afirmó en un video publicado en sus redes sociales: “Ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores. Ha sido una historia perfecta”.

Fue la mejor jugadora del Barcelona cuando el equipo ganó su primera Liga de Campeones en 2021 y ayudó a colocar al fútbol femenino en España en el mapa mundial cuando ganó el Balón de Oro de forma consecutiva en 2021 y 2022. Su impulso al deporte fue considerado clave para ayudar a España a ganar el Mundial de 2023.

Cuando España se vio envuelta en una crisis después de que el entonces presidente de la federación de fútbol, Luis Rubiales, besara a una jugadora sin consentimiento durante la ceremonia de entrega de premios del Mundial, fue Putellas quien encabezó la rebelión de las futbolistas que propició su caída.

“Hemos llevado al equipo femenino más lejos de lo que jamás imaginamos”, expresó Putellas. “Al principio, ni siquiera se reconocía ser futbolista como una profesión. Ahora me siento privilegiada de haber sido parte de este cambio”.

Graves lesiones en la pierna pusieron en duda su estatus de estrella para el Barcelona y España. Estuvo de baja durante meses y, cuando regresó al campo, se informó que estaba considerando marcharse del Barcelona debido a su limitado tiempo de juego, pero finalmente firmó una extensión de contrato.