Defiende Josh Allen nueva imagen de Bills rumbo a temporada 2026

Joe Brady, izquierda, head coach de los Bills de Buffalo, observa al quarterback Josh Allen (17) mientras lanza el balón durante la práctica del equipo en el campamento de entrenamiento, el miércoles 29 de julio de 2026, en Pittsford, Nueva York. (AP Foto/Adrian Kraus)

Joe Brady, izquierda, head coach de los Bills de Buffalo, observa al quarterback Josh Allen (17) mientras lanza el balón durante la práctica del equipo en el campamento de entrenamiento, el miércoles 29 de julio de 2026, en Pittsford, Nueva York. (AP Foto/Adrian Kraus)

PITTSFORD, Nueva York.- Mientras Josh Allen iniciaba una defensa de los nuevos uniformes alternativos “Nickel City” de los Bills de Buffalo el miércoles, el quarterback enlazó el tema con un argumento más amplio a favor de aceptar el cambio.

Es un concepto que Allen, de 30 años, ha tenido que asumir en lo personal al convertirse en padre primerizo esta primavera, y en lo profesional durante esta pretemporada. El jugador, que afronta su novena campaña, inicia su primera temporada de la NFL bajo un nuevo entrenador, Joe Brady, y con el equipo preparándose para mudarse a su nuevo estadio de 2.100 millones de dólares.

Y el mismo enfoque, manifestó, debería aplicarse a quienes han pasado los últimos días en redes sociales criticando los uniformes grises con cascos azules que Buffalo presentó esta semana.

“Dejen de odiar los jerseys, muchachos”, expresó Allen después de que los Bills abrieran el campamento de entrenamiento.

“Es una nueva imagen. Lo entiendo. Pero tenemos que ser nuevos. Y creo que estos jerseys lo son, en cierto modo, simbólicos de eso”, añadió. “Entiendo que la gente quiere los jerseys viejos y los cascos viejos y todo eso. Pero en algún momento también estamos avanzando. Tenemos que avanzar y hacer algo nuevo”.

Los Bills abrieron el campamento con las habituales altas expectativas, pero con un enfoque completamente renovado. Ahora le corresponde a Brady, que con 36 años llega a esta temporada como el entrenador en jefe más joven de la NFL, dirigir a un equipo talentoso que de manera recurrente se ha quedado corto de llegar al Super Bowl en los nueve años anteriores bajo Sean McDermott.

El cambio de entrenador se produjo en enero, apenas días después del más reciente desplome de Buffalo en una derrota 33-30 en tiempo extra ante Denver en la ronda divisional de la AFC. La derrota, y la conferencia de prensa posterior al partido de Allen entre lágrimas, fueron la gota que colmó el vaso para el propietario Terry Pegula, al considerar que los Bills habían chocado con “el proverbial muro de los playoffs”.

Brady representa cambio y continuidad

Aunque Brady representa un cambio para una franquicia que ha llegado a los playoffs en siete temporadas consecutivas, también refleja cierta continuidad, tras haber pasado los dos años y pico anteriores como coordinador ofensivo de Buffalo.

Brady dejó de lado la familiaridad y el pasado al recalcar que esto es un nuevo comienzo.

“Este es el Año 1 para todos. Como le dije al equipo, nunca hemos estado aquí antes, ¿verdad?”, señaló Brady. “Este campamento de entrenamiento va a ser diferente a cualquiera que hayamos tenido. Y eso no quiere decir que algo de lo que hayamos hecho antes estuviera mal. Es solo que necesito que los muchachos entiendan ese enfoque, y no podemos dar nada por sentado”.

Y eso incluye cualquier expectativa inicial de que el equipo sea contendiente a playoffs: “No nos hemos ganado ni una maldita cosa”, afirmó.

Allen y una ofensiva que terminó cuarta en yardas totales y lideró la NFL en juego terrestre el año pasado regresan en su mayoría intactos.

Es en la defensiva donde los Bills han experimentado los cambios más significativos. La unidad está ahora a cargo del coordinador debutante en la NFL Jim Leonhard, quien busca establecer una identidad más agresiva y hacer la transición a un sistema 3-4.

Buffalo solo recupera a seis de los 11 titulares defensivos de la temporada pasada.

Entre los recién llegados está el veterano safety C.J. Gardner-Johnson, conocido por su juego físico.

“Creo que el estándar aquí ahora mismo es ganar. El campeonato y ganar”, dijo Gardner-Johnson. “Todos entienden lo que está pasando. Somos un equipo demasiado bueno como para quedarnos cortos. Así de simple”.

Horarios de práctica más tempranos

Entre los primeros ajustes de Brady al campamento de entrenamiento figura un horario de práctica más temprano, con sesiones que comienzan a las 8:30 de la mañana, en lugar de las 9:45 de la mañana bajo McDermott. Los Bills también trabajaron a un ritmo más rápido y terminaron su primera práctica en 90 minutos.

“Es la primera vez en mis cuatro años aquí que vamos sobrados de tiempo, así que eso está bien”, comentó el centro Connor McGovern. “Está bien salir aquí tan temprano. Son las 10 en punto y ya terminaste la parte física más dura del día”.

Brady se negó a dejar que una llovizna persistente le aguara el día y, de hecho, dio la bienvenida a la lluvia.

“¿Quién dice que es un día de mierda? Es fútbol”, afirmó Brady. “Esto es perfecto. Es el primer día, práctica a las 8:30, lloviendo. Eso es lo que quiero. Tiene que ser un campamento duro. … Quieres que sea difícil. Se supone que esto no es solo diversión”.

Actualización de lesiones

El receptor Tyrell Shavers comenzó en la lista de físicamente incapaz de jugar, seis meses después de romperse el ligamento cruzado anterior. El gerente general Brandon Beane espera que Shavers se pierda el inicio de la temporada. … Al apoyador externo Michael Hoecht lo están reincorporando de forma gradual y podría estar listo para el inicio de la temporada tras romperse el tendón de Aquiles derecho en noviembre.