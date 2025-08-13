Declaran culpables a dueños de panadería por emplear indocumentados en Texas

Leonardo Báez y Nora Ávila-Guel ocultaron y alojaron a ocho empleados sin permisos de trabajo; enfrentarán sentencia federal en noviembre tras ser juzgados en Brownsville

Unos clientes en la panadería Abby's Bakery luego de que los propietarios reabrieron el establecimiento tras su arresto por presuntamente albergar a empleados que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, el 4 de marzo de 2025, en Los Fresnos, Texas. (AP Foto/Valerie Gonzalez, Archivo)

Unos clientes en la panadería Abby's Bakery luego de que los propietarios reabrieron el establecimiento tras su arresto por presuntamente albergar a empleados que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, el 4 de marzo de 2025, en Los Fresnos, Texas. (AP Foto/Valerie Gonzalez, Archivo)

BROWNSVILLE, TX.- Dos propietarios de una panadería del sur de Texas fueron declarados culpables de ocultar y albergar a empleados que se encontraban de manera ilegal en Estados Unidos, determinó un jurado el miércoles por la tarde tras un juicio que duró tres días.

Leonardo Báez y Nora Ávila-Guel, una pareja mexicana con residencia legal permanente en Estados Unidos, fueron acusados después de ser arrestados en su panadería junto con ocho empleados en febrero. Es un caso poco común en el que los propietarios de negocios son acusados de delitos penales en lugar de sólo recibir una multa.

Seis de los empleados tenían visas de turista y dos estaban en el país ilegalmente. Ninguno tenía permiso para trabajar en Estados Unidos. Los empleados vivían en una habitación con seis camas y compartían dos baños en el mismo edificio que la panadería, según el afidávit federal.

Báez y Ávila-Guel fueron juzgados esta semana en Brownsville, una ciudad fronteriza a unos 20 minutos en auto al sureste de su panadería en Los Fresnos. El jurado escuchó a cinco testigos del gobierno, incluido un agente que estuvo presente durante la redada, ante el juez federal de distrito Fernando Rodriguez, Jr. La defensa no presentó testigos.

Durante el juicio se reprodujeron videos de las entrevistas con los dos empleados en el país sin visas ni autorización de trabajo. Ambos empleados dijeron que no fueron retenidos contra su voluntad y que fueron compensados por su trabajo, según informes locales.

Báez y Ávila-Guel pudieron regresar a trabajar mientras esperaban el juicio. Cuando reabrieron su panadería en abril, el negocio tuvo un flujo constante de clientes que regresaron para brindar su apoyo. Continuarán en libertad bajo fianza hasta su audiencia de sentencia, que está programada para noviembre.