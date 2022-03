DeBose, Moreno y Yatra lucen en la alfombra de los Oscar

NUEVA YORK — Jessica Chastain llegó el domingo a la alfombra roja de los Oscar en un vestido brillante color cobre y morado, Ariana DeBose tuvo un lindo encuentro con Rita Moreno y Sebastián Yatra lució un frac rosado.

DeBose, nominada a mejor actriz de reparto, lució un traje de pantalón y capa-falda rojo carmín de Valentino. Moreno llevaba un vestido asimétrico de Carolina Herrera y un tocado de plumas que había usado en la portada de la revista Town & Country. Los fans gritaban «¡Rita, Rita, Rita!» desde las gradas, mientras ambas actrices se abrazaban y también saludaban a su director de «West Side Story» («Amor sin barreras») Steven Spielberg.

«La primera latina que ha ganado un Oscar (Moreno) honró sus raíces con un vestido con el nombre de otra latina, Carolina Herrera. Tener 90 años se había visto mejor antes», dijo a The Associated Press Erik Maza, director ejecutivo de estilo de Town & Country.

Yatra, quien interpretará la canción de «Dos Oruguitas» de la película animada «Encanto» durante la ceremonia, emanó confianza en la alfombra con un vistoso frac a toda regla, con levita, chaleco y pantalones rosados, que combinó con una pajarita negra de Moschino, diseñado por Jeremy Scott. El cantante colombiano lo complementó con diamantes de Cartier.

Penélope Cruz, nominada por «Madres Paralelas», y Jabier Bardem nominado por «Being the Ricardos» («Ser los Ricardo»), llegaron combinados de sobrio negro. Eugenio Derbez no llevó acompañante, pero se veía muy sonriente al posar junto con el elenco de «CODA» («CODA: Señales Del Corazón») con su traje igualmente negro.

El vestido Gucci de Chastain, tenía muchos volantes en el dobladillo de la falda. El color de su cabello, en una alta cola de caballo, combinaba a la perfección con el corsé con lentejuelas de su vestido. Nicole Kidman se besó con su esposo Keith Urban. Ella iba en un delicado vestido azul grisáceo de Armani Prive con corte recto de columna y amplios volantes a la cintura que remataba con una cauda.

«Para este vestido de hecho hicieron el color», dijo Kidman a E!. «Dije realmente quiero usar azul. Me encanta el color».

Saniyya Sidney, de 15 años, quien interpreta a Venus Williams en «King Richard» («Rey Richard: Una familia ganadora») giró y resplandeció en un vestido strapless color turquesa adornado con flores de Armani Prive. No era su primera ceremonia en los Oscar. Fue a otra cuando tenía 10 años por «Fences» («Barreras») y «Hidden Figures» («Talentos ocultos»).

Su compañera de reparto Demi Singleton, quien hace el papel de su hermana Serena Williams, brilló en un suave vestido color púrpura.

Mientras la industria del cine retomó el glamur a su regreso al Teatro Dolby en Los Ángeles, recordatorios del mundo real también llegaron a la alfombra roja.

Jamie Lee Curtis llevó un listón azul atado en la mano como símbolo de apoyo a los refugiados de Ucrania. Su vestido azul oscuro fue creado por la diseñadora y activista por los derechos de los animales Stella McCartney. Nicholas Brittell, nominado por su partitura «Don’t Look Up» («No mires arriba»), y Diane Warren, con un traje de esmoquin verde esmeralda, también usaron cintas azules en las solapas en nombre de los refugiados ucranianos.

El rojo no podía faltar como color favorito.

La ícono de la moda Tracee Ellis Ross eligió un modelo de Carolina Herrera: un vestido brillante rojo con un largo que dejaba ver sus zapatos, un atrevido escote y una gargantilla de diamantes. Rosie Perez lució un estilo Hollywood clásico de Christian Siriano con una vistosa capa. Sonia Yuan de «Drive My Car» («Doraibu mai kâ»), Marlee Matlin of «CODA» y Kirsten Dunst de «The Power of The Dog» («El poder del perro») también recibieron el memorando del rojo.

Aunjanue Ellis, en un tojo rojizo más sutil, tenía la frase «Jack’s Baby» bordada en su vestido Donatella Versace.

En cuanto a los caballeros, el nominado y amante de la moda Kodi Smit-McPhee de «The Power of the Dog» llevó un traje azul cielo de Bottega Veneta, y una gargantilla de diamantes de 18 quilates de Cartier sobre su camisa sin corbata. También presumió su reloj Cartier con diamantes móviles.

«Lo voy a extrañar cuando no esté en mi muñeca», bromeó.

Maza elogió el riesgo que corrió Smit-McPhee en cuanto a moda.

«Está a la delantera con Timothée Chalamet por el título del actor joven mejor vestido en esta temporada», dijo Maza a AP.

Chalamet llegó con una chaqueta corta de lentejuelas negras sin camisa, por cierto.

Jason Momoa, quien era uno de los presentadores de la noche, se mantuvo fresco con una larga cola de caballo y trenza atada con una pequeña liga rosada. Su traje negro de Henry Poole lo hacía resaltar por su altura entre todos en la alfombra.

Las joyas fueron de los elementos más destacados para algunos. Vanessa Hudgens, en un vestido negro envolvente, llevaba más de 23 quilates de esmeraldas de Bulgari en el cuello.

La estrella de «Licorice Pizza» Alana Haim y sus hermanas llevaron vestidos hechos a la medida de Louis Vuitton. Haim posó para una fotografía con Denis Villeneuve.

«Es para la tarjeta de felicitación de Hanukkah», dijo Haim.