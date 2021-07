¡De vuelta al ruedo! Regresa Lollapalooza este fin de semana

CHICAGO.- En la noche de este jueves la música en vivo inicia un nuevo capítulo en su historia pues, tras el paro mundial al que fue obligado por la pandemia de coronavirus, se reactiva el primer festival masivo: Lollapalooza.

En el corazón de Chicago, una de las ciudades emblemáticas del blues, el jazz y el rap de los Estados Unidos, convergerán durante cuatro días más de 180 bandas y solistas, en ocho distintos escenarios, ante un público estimado de 100 mil personas por día.

Miley Cyrus, Foo Fighters, Post Malone, Tyler, The Creator, Journey, Modest Mouse, Steve Aoki y Megan The Stallion, son algunas de las figuras estelares que llegarán a Grant Park para celebrar que los shows en vivo están retomando su cauce en todo el mundo.

“Estamos más que felices de que Lollapalooza está de regreso y con un cartel estelar de calidad mundial. Chicago está vivo, es una ciudad que se está reactivando y la música está viva.

“Nosotros estamos dando el esfuerzo al máximo para lograr un festival mucho mejor que cualquiera de los que hemos hecho anteriormente, y, sin duda, estamos por hacer historia”, dijo uno de los portavoces del festival que el año pasado fue cancelado por Covid-19.

Abanderado por el mítico rockero Perry Farrell, quien es cofundador y uno de sus principales impulsores del espectáculo, Lollapalooza arrancó hace treinta años como un encuentro musical itinerante por la Unión Americana y desde el 2005 se asentó en la ciudad más famosa de Illinois.

“Este festival es mítico y muy heterogéneo. Me siento feliz de ver que no sólo es de rock, sino de tantos y tantos géneros que aportan, nutren y nos da una perspectiva de la creatividad y florecimiento musical de hoy en día”, señaló Chris Shiflett, integrante de Foo Fighters.

Y como toda kermés auditiva, en la que la variedad de géneros le da textura y entonación a su cartel, Lolla, como es conocida en esta ciudad, incluye artistas emergentes o en vías de consagración internacional, como Julian Lamadrid, Migrant Motel, White Reaper, Pistol Fire, Trevor Daniel, Tai Verdes o Rico Nasty.

Para ingresar a Grant Park, indicaron los organizadores a través de sus reglamentos, es necesario que todos los asistentes comprueben que ya tienen algunas de las vacunas autorizadas y para los que no se la pusieron, un documento que avale un examen negativo al virus.

“Para poder ingresar, los que no están vacunados deberán usar máscara, mientras que los que llevan ya su esquema de vacunación podrán ingresar con toda libertad. Aún así, se siguen todos los protocolos sanitarios y habrá sanitización al ingreso al lugar”, indicó un portavoz de la producción.

Entre los nombres latinos que brillarán este año destacan los de la panameña Sofía Valdés, la hispano estadounidense Sarah Barrios y el mexicano Ed Maverick.

🚨JUST ADDED🚨 We’d like welcome @motherfolkmusic and @OSTONMUSIC to Lollapalooza who will replace Lauren Sanderson and Payday, respectively, as they can no longer make the festival due to unforeseen circumstances. pic.twitter.com/bzIKsz06Be

— Lollapalooza (@lollapalooza) July 28, 2021