De Trump a Obama y Trudeau, líderes políticos celebran el Día del Padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 16 de junio se celebra el Día del Padre en diversos países del mundo, incluyendo México, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Líderes políticos y sus hijos se unieron a la celebración.

Ivanka Trump, hija del expresidente estadounidense Donald Trump, subió una foto con su esposo y sus hijos, pero también una de ella, como bebé, con su padre. “Celebrando a todos los padres con amor y gratitud”, escribió en su post.

El también exmandatario Barack Obama subió una foto con su esposa, Michelle, y sus hijas Sasha y Malia. “¡Feliz Día del Padre! El trabajo más satisfactorio que he tenido nunca es ser el padre de Sasha y Malia. A todos los que tienen la suerte de asumir el papel de ser padre, espero que disfruten de su día”.

El presidente Joe Biden no subió foto con sus hijos, pero sí envió felicitaciones a los padres. “Feliz Día del Padre a todos los padres y figuras paternas que nos han guiado, animado y dado un amor incondicional”, escribió.

Happy Father’s Day to all the dads, pops, and father figures who have shown us guidance, encouragement, and unconditional love. pic.twitter.com/mgA0MOGqmE

— Joe Biden (@JoeBiden) June 16, 2024