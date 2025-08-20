De poder a poder: Tecos y Sultanes inician lucha por pase a final norteña

Tras siete juegos, los Binacionales ganaron su serie sobre Monclova; los regios avanzaron como ‘comodines’ al caer frente a Jalisco

Nuevo Laredo, Tam.- Luego de que se extendiera al máximo de siete juegos la primera serie de playoff para ambos, a partir este miércoles en la frontera del béisbol Tecos de los Dos Laredos y Sultanes de Monterrey protagonizarán un nuevo choque de poder a poder en la Serie de Zona, que enviará a uno de los dos equipos a disputar el banderín norteño de la Liga Mexicana de Beisbol.

Tras estos resultados, lo hecho en la temporada regular quedó atrás respecto al acomodo en el standing, ya que al haber perdido su serie, Monterrey (3-4) ha cedido la ventaja de iniciar como local la siguiente fase de postemporada. Por el contrario, Tecos (4-3), que terminó cuarto en la campaña regular, ahora se ubica como mejor rankeado al ganar su serie en tierra acerera.

En medio de ellos quedaron Algodoneros de Unión Laguna y Charros de Jalisco, que se eliminarán entre sí en la otra llave norteña comenzando también el miércoles 20 en Torreón.

La actualidad para los dirigidos por Félix Fermín centra en su ofensiva al cubano Aledmys Díaz (.429AVG, de 28-12) con 11 carreras impulsadas dentro de la primera ronda de postemporada, colaborando además con docena de imparables, tres de ellos cuadrangulares.

Con cinco carreras llevadas al plato cada uno, tanto Johan Camargo, Yadiel Hernández y Matthew McDermott también aportaron en la ofensiva emplumada. Por su parte, el líder de hits de la LMB en temporada regular, Harold Ramírez, comanda con 14 imparables a los de la frontera y la postemporada en general.

El pitcheo abridor consiguió dos de los cuatro triunfos previos, destacando Junior Guerra (1-0) en la salida del domingo con ocho innings en el cerrito, de seis hits y cuatro carreras permitidas. Nathan Antone (1-0) en su única presentación aceptó solamente par de anotaciones en 5.0 innings. El relevo de Connor Sadzeck y el zurdo Andrew Vasquez también logró victoria, ambos con cuatro carreras limpias aceptadas.

Por Sultanes, el infielder Joshua Lester acumula 11 carreras remolcadas con un cuadrangular y average de .370 (de 27-10) en postemporada. Lester, junto a Víctor Mendoza, Gustavo Núñez y Asael Sánchez ha alcanzado la decena de imparables conectados al momento.

El pitcheo abridor de los regiomontanos registra las cuatro derrotas que lo hicieron perder su serie frente a Jalisco. Particularmente Justus Sheffield (8.10ERA) perdió en sus dos presentaciones frente a los de occidente; las otras caídas fueron para Nolan Kingham (1-1, 6.00) y el zurdo Manuel Bañuelos (0-1, 8.00). Christopher Ellis, que salvó en 19 de 21 ocasiones en la temporada regular, ya tiene dos de dos en el presente playoff.

La Serie de Zona entre Binacionales y los ‘Fantasmas Grises’ se disputará de la siguiente manera: J1 miércoles 20 de agosto en Uni-Trade Stadium (19:30 horas), J2 jueves 21 en Parque La Junta (20 horas), J3 sábado 23 en Walmart Park (19 horas), J4 domingo 24 en Walmart Park (19 horas). Los juegos que podrían ser necesarios son: J5 lunes 25 en Walmart Park (20:30 horas), J6 miércoles 27 en Uni-Trade Stadium (19:30 horas) y J7 jueves 28 en Parque La Junta (20 horas).

Probables abridores de la serie:

Mié 20/08: PD Nolan Kingham (1-1, 6.00) vs. PD Nathan Antone (1-0, 3.60)

Jue 21/08: PZ Manuel Bañuelos (0-1, 8.00) vs. PD Daniel Mengden (0-0, 3.27)

Sáb 23/08: PD Junior Guerra (1-0, 4.73) vs. PPD

Dom 24/08: PD Adrian de Horta (0-1, 9.82) vs. PPD