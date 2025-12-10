De nuevo, rebasa mandarina costo de 100 pesos el kilo; se vende en 107

Chile poblano también se encarece al pasar de 57 a 65 pesos el kilogramo; aguacate sube otra vez

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, el precio de la mandarina escaló nuevamente, al pasar de 82 a 107 pesos el kilogramo, lo que significa un incremento de 25 pesos.

El chile poblano, que la semana anterior costó 57 pesos el kilogramo, esta vez se ofreció en 65 pesos, siendo una alza de 8 pesos,

La tapa de huevo, de 30 piezas, se vendió desde los 87 hasta los 110 pesos, presentando un aumento en el costo de algunas marcas que lo ofrecían en 103 pesos hace una semana.

En cuanto al limón, mantuvo su valor de 28 pesos el kilo, mientras que el chile serrano desescaló desde los 100 hasta los 70 pesos el kilo.

El chile jalapeño también tuvo un decremento, quedando en 49 pesos desde los 53 pesos de la semana previa.

Respecto al tomate, se encareció un peso, quedando en 15 pesos; la papa morena de igual forma subió un peso, quedando en 10 pesos mientras que la papa blanca ligó una semana más en 40 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, subió de 24 a 25 pesos el kilo, el aguacate tuva una alza al pasar de 44 a 50 pesos el kilo, rompiendo una racha de varias semanas a la baja.

La papaya y la piña continuaron en 50 y 30 pesos el kilo, respectivamente.