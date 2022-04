De Ministro de Finanzas en Afganistán a conductor de Uber

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace más de siete meses, Khalid Payenda era el Ministro de Finanzas de Afganistán, donde supervisaba un presupuesto de 6 mil millones de dólares.

Ahora, tras el retorno de los talibanes al poder, que comenzó con la caída de Kabul en agosto de 2021, Payenda es conductor de Uber en Estados Unidos y vive en Woodbridge, Virginia.

‘Si completo 50 viajes en los próximos dos días, recibo un bono de 95 dólares’, dijo recientemente en una entrevista con The Washington Post.

‘En este momento, no tengo ningún lugar’, reflexionó. ‘No pertenezco aquí, y no pertenezco allá. Es un sentimiento muy vacío’.

Mientras trabaja en la aplicación de viajes, que le ha ayudado para mantener a su esposa y a sus cuatro hijos después de agotar sus ahorros, Payenda reflexiona sobre el fracaso del Gobierno afgano y la derrota ante los talibanes.

La culpa, dijo, fue compartida. Suya, de los afganos y de los estadounidenses que entregaron el país a los talibanes. Él mismo renunció a su cargo como Ministro de Finanzas una semana antes de que Kabul, la capital afgana, cayera en manos del Talibán, después de que el entonces Presidente Ashraf Ghani lo reprimió por no haber hecho un pago a una empresa libanesa.

‘No teníamos la voluntad colectiva de reformar, de ser serios’, resumió.

El 15 de agosto, cuando los talibanes tomaron Kabul, Payenda ya estaba en Estados Unidos con su familia e hijos. Se enteró por Twitter de que el Gobierno afgano había caído.

Ese mismo día, recibió un mensaje del director del Banco Mundial en Kabul. ‘Qué día más triste’, decía.

Luego él escribió: ‘Ahora que terminó, tuvimos 20 años y el apoyo de todo el mundo para construir un sistema que funcionara para la gente. Fracasamos miserablemente’.

‘Todo lo que construimos fue un castillo de naipes que se derrumbó así de rápido. Un castillo de naipes construido sobre la base de la corrupción. Algunos de nosotros en el gobierno elegimos robar incluso cuando teníamos una última oportunidad. Traicionamos a nuestra gente’, agregó.

Ahora, mientras conduce su Honda Accord haciendo servicios, relee los mensajes en su smarthphone y siente que son de una vida diferente.

‘Es como si una parte de mi vida fuera una historia que me contó otra persona y que yo no he vivido’, dice.