De la mano de Junior Guerra Tecos vence a Acereros y avanza a Serie de Zona

Monclova, Coah. – Un ataque de siete carreras en la parte alta de la quinta entrada le dio a los Tecos de los Dos Laredos una ventaja definitiva en el juego para llevarse el séptimo y definitivo juego por pizarra de 10-4 y así avanzar a la serie de zona en duelo celebrado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle de Monclova.

El rally que decantó la pizarra definitiva a favor de los binacionales sirvió también para darle el soporte necesario al pitcher abridor Junior Guerra que lanzó por espacio de 8.0 entradas de seis hits, tres ponches, un par de bases por bolas, dos cuadrangulares y cuatro carreras.

TECOS AL FRENTE.

Las primeras dos carreras del juego fueron para los Tecos de los Dos Laredos en la misma primera entrada. Matt McDermott se embasó en una jugada de selección y con dos outs en la pizarra Aledmys Díaz conectó cuadrangular sobre la barda del jardín izquierdo, adelantando a los visitantes por dos carreras.

ACEREROS SE ACERCA EN LA PIZARRA.

En la cuarta entrada Acereros pudo descifrar los envíos del abridor rival Junior Guerra; Magneuris Sierra abrió el inning con doblete al jardín derecho, se movió a tercera con fly al central de Santiago Chávez y anotó la carrera de la quiniela para la Furia Azul con un elevado de sacrificio de José Peraza, reduciendo la desventaja 2-1.

RALLY QUE ABRE EL JUEGO.

Tecos atacó con dos outs en la parte alta de la quinta entrada para tomar amplia ventaja en la pziarra. Yadiel Hernández conectó hit que mandó par de carreras al plato en los fierros de Francisco Córdoba y Harold Ramírez, Aledmys Díaz produjo una más con sencillo y tras infield hit para Cade Gotta, Johan Camargo y Alí Castillo conectaron imparables uno detrás del otro para impulsar sendas carreras, para terminar el ataque, José Martínez empujó un par más con un sencillo que coronó el rally y adelantó la pizarra 9-1 para los Tecos.

RESPUESTA DE LA FURIA AZUL.

Acereros tuvo una reacción inmediata y fabricaron un ataque de tres carreras en el fondo de la misma quinta entrada. Balbino Fuenmayor conectó de hit y Kennys Vargas se lo llevó por delante con cuadrangular sobre la barda del jardín derecho; a continuación, Rodolfo Amador conectó vuelacercas espalda con espalda y en solitario sacó la pelota del parque para aproximar a Acereros 9-4.

LAS DECISIONES.

La victoria fue para Junior Guerra quien lanzó 8.0 entradas de 32 bateadores, seis hits, tres ponches, dos bases por bolas, dos cuadrangulares y cuatro carreras. El revés fue para Austin Warner, quien trabajó por 4.2 innings recibiendo ocho hits, ponchó a tres, recibió una base por bolas, un cuadrangular y siete carreras.

EQUIPO 123 456 789 C H E

LAR 200 070 001 10 14 1

MVA 000 130 000 4 8 0

LAR: Guerra, Vasquez (9).

MVA: Warner, Ríos (5), Ortiz (5), Gilliam (8),

PG: Junior Guerra

PD: Austin Warner

SV: No hubo.