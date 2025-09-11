DaRon Bland, podría perderse varios partidos de Cowboys por lesión

La lesión de Bland se produjo después de que Trevon Diggs disputó el partido inaugural tras su segunda lesión grave de rodilla en dos temporadas

DaRon Bland, cornerback de los Cowboys de Dallas, está listo en formación para defender frente a los Bengals de Cincinnati, durante un partido de la NFL del 9 de diciembre de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez, archivo)

FRISCO, Texas.- El esquinero de los Cowboys de Dallas, DaRon Bland, sufrió una lesión en un pie que podría dejarlo fuera de un par de partidos, informó el miércoles el equipo en su sitio web.

Bland apareció en el informe de lesiones el miércoles, y los Cowboys indicaron que el problema con su pie derecho no está relacionado con la fractura por estrés en el pie izquierdo que dejó a Bland fuera de los primeros diez partidos la temporada pasada.

La lesión de Bland se produjo después de que Trevon Diggs disputó el partido inaugural tras su segunda lesión grave de rodilla en dos temporadas. Diggs participó en el 43% de las jugadas en la derrota 24-20 de la semana pasada ante los Eagles de Filadelfia.

Bland fue All-Pro en 2023 después de establecer un récord de la NFL con cinco devoluciones de intercepción para touchdown. Lideró la liga con nueve intercepciones en total. Diggs fue All-Pro en 2021, cuando lideró la NFL con 11 intercepciones.

La lesión de Bland se produce menos de dos semanas después de que el profesional de cuarto año firmó una extensión de contrato de 92 millones de dólares por cuatro temporadas que lo convirtió en el sexto esquinero mejor pagado de la liga.

Con Bland fuera, el agente libre novato no reclutado Zion Childress podría ser activado por primera vez el domingo contra los Giants de Nueva York. Childress destacó en el campamento de entrenamiento.

La lesión de Bland también podría significar tiempo como esquinero para Roddy Steward, quien fue recogido en waivers de Minnesota y jugó con los equipos especiales en la derrota ante los Eagles.