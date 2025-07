Danna vive el romance y el melodrama de las telenovelas en el video de “Khe Calor”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Aquellos que extrañaban alguna interpretación de telenovela de la actriz y cantante mexicana Danna pueden tener una probada de su rango actoral en el video de su sencillo más reciente “Khe Calor”.

La canción es una reversión de “Toma que toma” originalmente popularizada por la artista española Conchi Cortez en 1999 y que también ha tenido notables interpretaciones de Los Ángeles Azules y Karen Paola. En el caso de Danna todo empezó una noche en un club de México.

“La estaban mezclando y fue como que me regresó y tuve esa visión, dije ‘yo tengo que samplear esta canción'”, dijo Danna en entrevista en la Ciudad de México. “Me parece brutal y muy icónica y creo que ha sido parte de muchas generaciones. Fue un hit en su momento y creo que el poder tener la oportunidad de tenerla en esta versión es brutal”.

Danna nació en 1995, por lo que era apenas una niña de jardín de infantes cuando fue lanzada la original, a pesar de eso la recordaba desde entonces.

“Creo que es una nostalgia muy grande. Esta canción ha marcado generaciones y para mí era importante volverla a traer a la escena y en una versión muy poderosa, la verdad”, señaló. “Estoy muy orgullosa de haber transformado esta canción a lo que soy, que es un track que me llena de muchísima energía, de muchísimo poder, ser una canción súper hot para el verano y llena de energía”.

Danna actuó en telenovelas infantiles como “María Belén”, “Amy, la niña de la mochila azul” y “Atrévete a soñar”. Años después ganó más fans a nivel internacional con la serie de Netflix “Élite”. Para el video de “Khe Calor”, hizo homenaje a los melodramas pasionales y campiranas con un video filmado en una hacienda del estado central de Hidalgo en México. En el video, dirigido por Olivia de Camps, se la ve montando a caballo, haciendo coreografías pop y desatando el caos, pues de ella depende que vuelva la lluvia para la siembra.

Cuenta con cameos del artista urbano mexicano El Malilla, quien se ve muy diferente sin sus característicos lentes, y del actor mexicano Michel Duval, así como interpretaciones de Alejandro Aguilar e Ignacio Jiménez. Los cuatro son los novios de Danna en el video.

“Estoy supercontenta de que hayan aceptado estar en este gran cameo y en este gran video”, señaló. “Coreografía, lluvia, calor, nueve cambios de vestuario. Y además, pues, también de lujo, glam y todo”.

Para la artista fue un gusto volver a la actuación melodramática y agregó una dosis de humor autorreferencial del género al incluir una aparatosa cachetada que Danna le da a la actriz Elvira Ruiz con quien también había compartido créditos en la película “Arráncame la vida”.

“Yo creo que es eso lo divertido. Amo la comedia, creo que es una de las cosas que exploré desde muy chiquitita y es algo que me caracteriza también en mi personalidad”, señaló. “Me divierte mucho y creo que al final mi parte como actriz siempre va a estar en mis videoclips y creo que hoy estamos explorando de nuevo el poder jugar con ese papel de actriz en este video”.

Recientemente, Danna fue una de las invitadas especiales al desfile de la diseñadora holandesa Iris van Herpen en la Semana de la Alta Costura de París. Danna ha usado modelos de la diseñadora en ocasiones importantes como la alfombra amarilla de “Wicked” en México y en sesiones fotográficas de revistas como Vogue.

“Para mí la moda es más allá de comprar algo o usar una marca. Creo que es crear una historia que relativamente vaya con el proyecto y que represente lo que es la música, lo que es la personalidad”, señaló.

Danna dijo que estaría interesada en llevar su colaboración con diseñadores más lejos, incluso para crear una colección.

“Me encantaría, creo que sí. Es mi sueño de siempre”, señaló. “Con diseñadores mexicanos hemos hecho cosas increíbles todo el año pasado. Para mí ha sido importante y ahora que estoy teniendo la oportunidad de trabajar con marcas internacionales y con diseñadores increíbles, que admiro de toda la vida y con artistas, sobre todo por el impacto cultural que puede llegar a tener y lo que a mí me enorgullece de poder estar dentro de este mundo, es superimportante y especial”.

El resto de 2025 Danna seguirá trabajando en el que será su próximo álbum, al que describió como “un universo entero” en el que cada canción es diferente y especial.

“Me estoy divirtiendo bastante. Creo que estoy en un punto como artista en donde estoy poniéndole bastante esfuerzo, atención, amor y pasión a cada cosa que hago”, señaló.

Tras enfrentar algunos temores y experiencias que la marcaron desde esos primeros años como niña actriz a través de su documental “Danna: Tenemos que hablar” del servicio de streaming Disney+, Danna se siente ahora en una etapa diferente.

“Lo necesitaba mucho, el documental creo que fue algo que me ayudó bastante”, señaló. “Estoy honrando mucho mi vida, mi carrera, todo lo que he hecho, cada era también dentro de mi música. Como que fue toda una etapa de mucho descubrimiento personal y de mucho trabajo interno, que justo agradezco mucho al final a mis fans también por abrazarme en el proceso”.