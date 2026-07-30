Daniela Rueda representará a Tamaulipas en Mexicana Universal

Nuevo Laredo, Tam.- Daniela Esperanza Rueda Muñoz tiene 23 años y está a punto de vivir uno de los retos más importantes de su trayectoria: representar a Tamaulipas en el certamen nacional de belleza “ Mexicana Universal”, antes Nuestra Belleza México de Lupita Jones. Sin embargo, su historia no comenzó con una corona ni con una pasarela, sino en una etapa personal complicada que terminó enseñándole que también es posible volver a empezar.

Durante la pandemia, mientras estudiaba, Daniela enfrentó problemas emocionales que la llevaron a experimentar ansiedad y depresión. Aquella etapa significó una pausa en los planes que tenía desde niña y la obligó a enfrentar una realidad distinta a la que había imaginado para su vida.

Dos años después, el modelaje apareció como una nueva oportunidad. Lo que comenzó como una actividad terminó convirtiéndose en un proceso de crecimiento personal que hoy suma cinco años de trayectoria. Para Daniela, aquella experiencia significó un resurgimiento y una manera de descubrir capacidades que antes no sabía que tenía.

“Fue algo que me marcó. Fue un resurgimiento. El tiempo y mi vida me llevaron a querer ser la voz y la motivación de muchas niñas y jóvenes”, expresa la joven neolaredense, quien asegura que convertirse en reina de belleza nunca estuvo entre sus sueños de infancia.

Su llegada a Mexicana Universal fue resultado de un proceso que comenzó con un casting estatal en Reynosa, donde se recibieron alrededor de 40 solicitudes. Después de entrevistas, fotografías y pruebas de pasarela, Daniela fue seleccionada para representar a Tamaulipas.

Desde mayo, su preparación ha sido prácticamente diaria. Además del trabajo físico, ha tomado clases de oratoria e inglés y participó en un diplomado de liderazgo y proyección personal. Para ella, la preparación más importante es la que ocurre en el interior, porque el reto no consiste solamente en presentarse ante un jurado, sino en aprender a comunicar algo a los demás.

Y ese mensaje tiene un destinatario especial: las niñas y jóvenes que alguna vez han sentido miedo de intentar algo nuevo. Daniela recientemente tuvo la oportunidad de compartir esta experiencia con niñas durante una actividad de Expo Mex y les transmitió una idea que resume parte de lo que ha aprendido: “Si queremos crecer hay que incomodarnos. No hay que vivir en la comodidad. El miedo es parte de la vida”.

En este camino, la familia, amigos y personas de Nuevo Laredo han sido fundamentales. Daniela reconoce el respaldo de quienes han colaborado con su preparación, vestuario, imagen y distintas necesidades rumbo al certamen, pero sobre todo destaca a quienes han permanecido cerca de ella durante su proceso.

Ahora viajará a Guadalajara para participar este jueves, 30 de julio, en el certamen nacional de belleza junto con representantes de distintos estados y de la comunidad latina en Estados Unidos. Llevará la banda de Mexicana Universal Tamaulipas antes Nuestra Belleza Tamaulipas, pero también el nombre de Nuevo Laredo, una ciudad que, dice, representa con enorme orgullo.

Más allá de una corona, Daniela lleva consigo una historia que puede resultar cercana para muchas personas: la de una joven que tuvo que detenerse, enfrentar una etapa difícil y posteriormente encontrar una nueva oportunidad para reconstruir sus sueños. Por eso, independientemente del resultado, su participación en Mexicana Universal representa para Nuevo Laredo una historia de esfuerzo, identidad, acompañamiento y orgullo.

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