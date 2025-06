Daniel Suárez conquista la NASCAR Xfinity Series tras remontar desde el último lugar

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniel Suárez se encargó de romper con el famoso dicho de que nadie es profeta en su propia tierra. Con una carrera inolvidable, el piloto regiomontano ganó la NASCAR Xfinity Series con coche de repuesto y tras remontar una carrera que empezó en el último lugar.

Suárez adelantó que iba a ganar este fin de semana en México, pero nadie pensó que sería con este final digno de película. La cara del automovilismo mexicano en NASCAR suma un nuevo triunfo y lo festejó al grito de “Viva México cabrones”

A bordo del 9 de JR Motorsports, Suárez chocó en la carrera de clasificación y fue forzado a salir en último lugar y con coche de repuesto en la carrera unas horas más tarde. Nueve años después de su última victoria en la categoría, Suárez se subió al podio acompañado de Taylor Gray y Austin Hill, quienes vieron cómo el piloto de 33 años se emocionó escuchando el himno nacional mexicano frente a su público.

En una jornada marcada por banderas amarillas, rebases y una feroz competencia por la gloria, Suárez se impuso a rivales como Ty Gibbs, Christian Eckes y Connor Zilisch, entre otros.

Los otros dos pilotos mexicanos en esta carrera, Andrés Pérez de Lara y Rubén Rovelo, no corrieron con la misma suerte que Daniel. El primero de ellos terminó en el puesto número 30 y el segundo solamente completó siete vueltas, tras quedarse sin neumáticos.

Bowman lucha contra dolor de espalda en México

Alex Bowman no estaba seguro de si viajaría a Ciudad de México debido a un dolor lumbar, que calificó como el “más fuerte” de su carrera y que sufrió en Michigan la semana pasada.

Recién el miércoles —un día antes del que tenía programado para salir hacia la primera carrera de la Serie de la Copa de NASCAR de la era moderna fuera de Estados Unidos— el piloto de Hendrick Motorsports estaba tan adolorido que no sabía si podría subirse al auto.

Todavía acusaba molestias después de dos días de práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, pero fue después de salir de su Chevrolet No. 48 y no mientras conducía. Bowman dijo que su golpe registró una fuerza G de 50.

“No sé si en el papel es el golpe más grande que he recibido, pero sí es el más doloroso que he tenido, sin duda”, dijo Bowman el sábado. “Incluso comparado con cuando me rompí la espalda, es mucho más doloroso que eso”.

El domingo pasado, Bowman se estrelló aparatosamente contra la pared en Michigan de frente y a unas 150 mph. El golpe fue tan fuerte que levantó las ruedas traseras en el aire.

Aunque no sufrió fracturas, el piloto acusa un dolor lumbar severo en su lado derecho. La molestia se extiende hasta su pierna.

Bowman, de 32 años, bromeó diciendo que ha sido como un “muñeco de pruebas” últimamente: se perdió cinco carreras en 2022 por una conmoción cerebral sufrida en Texas, y se rompió la espalda en un accidente de sprint car en 2023 que llevó a Rick Hendrick a prohibirle más carreras extracurriculares.

Aunque está en el 13er sitio de la clasificación de la Cup Series, no quería perderse una carrera considerando la reciente mala racha por la que está pasando. Ha terminado en el 27mo puesto o peor en siete de las últimas nueve carreras y tiene cinco finales en el 35to sitio o más abajo.

Aunque Bowman llegó a Ciudad de México y dice que se siente lo suficientemente en forma dentro del auto, Anthony Alfredo está de reserva en caso de que no pueda completar la carrera del domingo en el trazado de 15 curvas y 2,42 millas.

Alfredo, un piloto a tiempo completo en la Serie Xfinity, realiza trabajo de simulador para Hendrick Motorsports. Tiene 42 inicios en la Cup Series, incluyendo un inicio a principios de este año en el Talladega Superspeedway.

Bowman, quien se clasificó en el 29no lugar, espera poder completar la carrera.

“El objetivo es completar todas las vueltas y partir de ahí”, dijo Bowman. “No ha sido una semana divertida en absoluto. El miércoles fue probablemente el peor día, pero estamos aquí y listos para ir. Todo está en el lado derecho de mi espalda baja y luego a través de mi pierna derecha. Todo está realmente tenso. Es todo muscular. Definitivamente hay mucho dolor”.

Shane en la lluvia

Shane Van Gisbergen ganó la pole para la carrera del domingo en Ciudad de México en una sesión de clasificación acortada por la lluvia.

El neozelandés hizo tres vueltas de clasificación y tomó el primer lugar con una a 93.904 mph para poner su Chevrolet No. 88 de Trackhouse Racing al frente.

Van Gisbergen demostró ser un maestro sobre circuito mojado en su debut en NASCAR, cuando ganó en las calles empapadas de Chicago en 2023. Esa victoria llevó a un cambio de carrera para Van Gisbergen, quien fue campeón de Supercars V8 australianos pero se mudó a NASCAR después de sorprender a la Cup Series con aquel desempeño.

Con la lluvia esperada el domingo en Ciudad de México, muchos creen que Van Gisbergen es el favorito para obtener su segunda victoria en la Cup Series. No quería reclamar esa condición, aunque BetMGM Sportsbook lo tiene listado como el favorito por +225.

“No sé, ése es el trabajo de ustedes, pero sí sé que seremos competitivos si hacemos todo bien”, dijo. “Es muy difícil saber cómo va a ser el auto —es una pista diferente, cómo va a ser afectada por la altitud y la superficie. Deberíamos estar al frente. Éstos son los tipos de pistas en las que soy bueno, así que veremos”.

Agregó que en realidad detesta correr bajo la lluvia a pesar de sus habilidades superiores para maniobrar en superficies resbaladizas.

“Absolutamente odio correr bajo la lluvia, pero soy bueno en ello”, dijo. “Preferiría que no lloviera, pero si sucede, ponemos los neumáticos de lluvia y vamos. Simplemente no lo disfruto. Nunca es divertido. Siempre estás deslizándote, y simplemente convierte las cosas en caos. Es divertido de ver, pero realmente no disfruto conducir”.

Ryan Preece, en un Ford para RFK Racing, se clasificó segundo y fue seguido por Ross Chastain, compañero de equipo de Van Gisbergen en Trackhouse. Ty Gibbs, quien se situó cuarto, fue el piloto de Toyota mejor calificado.