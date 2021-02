Dan de alta a Toño Mauri tras recuperarse del Covid-19 y de trasplante doble de pulmón

CIUDAD DE MÉXICO.- “Cuando la estrella de telenovelas Toño Mauri se fue de casa, no estaba seguro de que regresaría”, escribió esta tarde en Twitter, la cuenta oficial del hospital UF Health.

“Hoy, después de pasar meses luchando contra COVID-19 y recuperándose de un trasplante doble de pulmón, fue dado de alta”, añadió en el mensaje.

El texto estaba acompañado por tres fotografías que muestran a Mauri saliendo del lugar, visiblemente delgado.

“Esta experiencia me hizo darme cuenta de lo que es realmente importante”, dijo Mauri, según el mismo mensaje.

El actor en “La malquerida” y exintegrante del grupo ochenteno “Fresas con Crema” se contagió de Covid-19 con toda la familia en junio pasado, en Miami, donde habían permanecido confinados desde el inicio de la contingencia sanitaria.

Pero conforme todos se iba recuperando, en él se observaba problemas en la respiración por varios días más.

Fue cuando le detectaron un importante daño pulmonar que requería de trasplante.

Su hijo, Toño Mauri Jr., dijo en diciembre a EL UNIVERSAL que la operación era la única salida para que su padre se recuperara.

“La verdad es que en todo lo demás está bien y dijeron (que el trasplante) era la mejor opción, gracias al donador que no sabemos quien es y a su familia, se pudo esta operación”, indica Mauri Jr.

Casi dos meses después el afectado logró salir del hospital, donde, de acuerdo con su hijo, nunca dejó de preguntar sobre los proyectos pendientes como la serie “Mariachis”.

Hasta anoche, la familia no se ha pronunciado oficialmente sobre su dada de alta, dejando para la semana próxima un encuentro con la prensa.

When telenovela star Toño Mauri left home, he wasn't sure he'd be coming back. Today, after months spent battling COVID-19 & recuperating from a double-lung transplant, he was discharged. "This experience made me realize what is really important," he said. Congratulations, Toño! pic.twitter.com/vUwcDFjnj1

