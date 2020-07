Da Presidenta interina de Bolivia positivo a Covid-19

BOLIVIA.- La Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, informó que dio positivo a Covid-19.

Áñez dijo que muchas personas de su equipo habían contraído el virus en la última semana, por lo que decidió hacerse la prueba.

“Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días, hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento”, dijo en un video compartido en Twitter.

La Ministra de Salud de Bolivia, Eidy Roca, también había dado positivo a coronavirus.

Áñez es la tercera jefa de Estado en la región con Covid-19; además de ella han dado positivo al nuevo coronavirus el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Bolivia tiene 42 mil 948 casos confirmados de Covid-19, mil 577 muertes y 12 mil 833 personas recuperadas, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins.