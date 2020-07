Da Dimitrov negativo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.-Grigor Dimitrov dio negativo a Covid-19 después de varias semanas en aislamiento.

“Acabo de recibir una gran noticia del médico en Mónaco, me confirmó que di negativo a Covid-19. Gracias por todo el apoyo en las últimas semanas durante mi cuarentena. Espero volver a entrenar pronto y estar listo para la pista dura de Estados Unidos”, escribió Dimitrov en Instagram.

El tenista búlgaro fue el primero en dar positivo a este virus el pasado 21 de junio luego de la celebración del Adria Tour, un torneo de exhibición con fines benéficos que realizó Novak Djokovic, número uno del mundo, sin medidas sanitarias y que causó una cadena de contagio de más de nueve personas entre jugadores, esposas de tenistas y miembros del staff, sin contar a las personas del público que dijeron haber contraigo el virus.

Dimitrov participó en el torneo que se realizó el Europa y en la fiesta multitudinaria donde varios tenistas se mostraron con el torso desnudo y sin respetar las medidas de responsabilidad sanitaria.

La semana pasada Djokovic anunció que tanto él como su esposa Jelena dieron negativo mientras continuaban en aislamiento. El 14 de agosto regresa el circuito varonil tras 5 meses de suspensión.[[RS- Ver esta publicación en Instagram I just got great news from the doctor in Monaco that I am confirmed Covid-19 negative. Thank you for all the support these past weeks during my quarantine. I look forward to getting back to training shortly in order to be ready for the US hardcourt swing. Una publicación compartida de Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) el 13 Jul, 2020 a las 12:04 PDT

