Cumplirá Tamaulipas meta de electrificación al 100% para el 2027

Entre los sistemas y equipos que se dotarían a la población restante especificó, serán modelos fotovoltaicos que puedan cumplir con las necesidades básicas del hogar

Agencias

Cudad Victoria.- El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, señaló que para finales del 2026 o principios del año 2027, Tamaulipas cumplirá con la cobertura de electrificación al 100% en el estado.

“Ya está el programa , haremos un evento para que el gobernador pueda dar el banderazo de salida a los últimos equipos que faltan, y esperamos que, para finales del 2026 o principios del 2027 cumplamos la meta de electrificación”, destacó.

Entre los sistemas y equipos que se dotarían a la población restante especificó, serán modelos fotovoltaicos que puedan cumplir con las necesidades básicas del hogar.

Añadió que, más de las 2 mil casas habitación que faltan de energía eléctrica se encuentran distribuidas en los municipios de Reynosa, Victoria, Tampico, Llera y Gómez Farías.

